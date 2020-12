Las contradicciones de la democracia

En su libro Panfleto contra la democracia realmente existente, Gustavo Bueno abre un apartado breve titulado Confianza en el lector de este panfleto. "Ni siquiera enumeraremos las confluencias diagonales entre los poderes de diferentes capas? Confiamos en que algún lector pueda continuar este análisis con mucho más espacio y sutileza de las que por mi parte podría disponer aquí".

Vamos a ver si respondemos a esta confianza, siempre dentro de los límites de espacio que impone una columna periodística.

Los nueve poderes políticos que distingue Gustavo Bueno

Dejando aparte el marco amplio de la teoría política de Bueno, voy a centrarme en los nueve poderes políticos que él distingue. "Lo esencial es tener en cuenta que el poder político implica siempre la inserción del poder en el contexto de programas y planes orientados a la eutaxia -buen orden social- de una sociedad dada, y ésta es la razón por la cual suponemos que el poder político es indisociable de la palabra, como instrumento suyo".

Conocemos la clásica división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno piensa que es una concepción muy insuficiente. Él añade seis poderes más: poder gestor, poder planificador, poder redistribuidor; poder militar, poder federativo y poder diplomático.

Y no los añade porque se le hayan ocurrido en un momento de inspiración. No. Él distingue las Capas y Ramas del poder político. El año que viene se cumplirán treinta años de la publicación del primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas' (1991). Pedro Santana, profesor de la Universidad de La Rioja, de Logroño, lleva todo ese tiempo gozando del prestigio que le da haber promovido la edición de este gran obra. No disponemos de espacio para explicar las ideas y conceptos que incluye ese libro. Ya habrá tiempo. De hacerlo ahora, la columna se haría muy espesa de leer.

Los nueve poderes que distingue Bueno facilitan mucho el mapa que podemos hacer, en cualquier momento, sobre la situación de la política en cualquier nación; por ejemplo, en España, ahora.

Las contradicciones entre los tres poderes políticos tradicionales

Poder ejecutivo. El problema de este Gobierno es que, aunque parezca un Gobierno de unidad, en el fondo no lo es. En el fondo y en la superficie: los ministros de Podemos han hecho declaraciones contrarias a las políticas de los ministros socialistas. Prácticamente, de manera continua. Mientras no resuelvan este problema, las contradicciones van a perdurar.

Poder Ejecutivo y Legislativo. Empezaron bien las relaciones entre los distintos partidos, uniéndose para combatir la pandemia. Después, el Gobierno ha ido perdiendo apoyos al estado de alarma hasta el momento actual en que las votaciones arrojan resultados que cada vez se van ajustando más.

Los conflictos del ejecutivo con el poder judicial han sido, hasta hace poco, inapreciables. Determinados jueces han exigido a los ministros y a los responsables de algunas autonomías que actuasen poniendo en marcha medidas concretas en residencias y hospitales. Y además, fijando un plazo.

Los jueces pueden dictar todas las sentencias que quieran. Si el ejecutivo no las lleva a la práctica, se quedan en papel mojado. Convendría que los jueces se dieran cuenta de este decisivo detalle o, como diría G. K. Chesterton, de esta tremenda minucia. Hay jueces que piensan que los políticos o los ciudadanos se quedan impresionados al verlos vestidos con sus togas, puñetas, colgantes, etc.

Hay contribuyentes que acatan, pero no respetan las sentencias mal fundamentadas. Y el mayor activo de los jueces es la calidad de sus sentencias. Si no presentan argumentos, otros eslabones superiores desautorizarán sus sentencias. Incluso, corren el riesgo de que los contribuyentes se rían de su prosa.

El conflicto ejecutivo-judicial ha explotado en el 'caso Marlaska'. El ministro del Interior ha cesado al general Pérez de los Cobos, cuando éste había actuado como responsable de un informe confidencial que había solicitado una jueza. Este caso se ha convertido en un escándalo a nivel nacional que ha tenido y va a seguir teniendo ramificaciones políticas y judiciales. El ministro del Interior podría haber cambiado a la cúpula de la Guardia Civil al tomar posesión del ministerio, y todo habría sido muy normal. En su lugar, ha escogido el 'salami, en estos dos años. Hoy ceso a éste; pasados unos meses o un año ceso al otro, etc.

Ha utilizado el sintagma "pérdida de confianza" para justificar su decisión. Pues bien, la lealtad puede fingirse; la confianza, no. Los mayores traidores se encuentran entre quienes juran lealtad. La confianza significa que una persona es previsible y que está disponible para resolver los problemas. Es mucho más importante la "confianza en" una persona que la "confianza con" una persona. Hay hijos que tienen una confianza total en sus padres. Esto no conlleva que tengan una confianza total con ellos. Hay muchas cosas que se callan. Y hacen bien. ¿Por qué van a hacer sufrir a sus queridos padres sin necesidad?

No parece que este ministro tenga clara esta distinción. Tampoco, que con esta crisis haya generado más confianza en él. Ha creado un problema muy inoportuno a su gobierno y a la Guardia Civil. Y, ya queda dicho, al poder judicial. No ha demostrado ser una persona previsible. Con todo lo que esto significa en un ministro del Interior.

Las contradicciones entre los seis poderes políticos que añade Bueno

Vamos ahora con los seis poderes que añade Bueno a los tres y a los que inserta sólidamente en su teoría política.

El poder gestor es, para Bueno, una capacidad movilizadora y canalizadora de las fuerzas de trabajo, capacidad que el poder político ha de tener de algún modo si efectivamente tiene una responsabilidad en la eutaxia (buen orden social). Hemos visto la gran importancia que los profesionales sanitarios han jugado en esta pandemia. A las siete de la tarde, muchas personas han salido, día tras día, a sus ventanas o balcones a aplaudir su trabajo. A la vez, ha habido una polémica continua sobre si el ejecutivo estaba gestionando bien, en el tiempo oportuno, las medidas contra el covid-19.

El poder planificador consiste en la capacidad de programar la producción global, sea sancionando proyectos y planes ofrecidos, sea bloqueando otros, sea elaborando los propios programas y planes. Nos encontramos en las fases de atenuación y de reconstrucción. El ejecutivo ha tenido conflictos con los responsables políticos de distintas comunidades autónomas, que se han quejado de falta de argumentos claros para sustentar sus decisiones. Es un problema de comunicación.

El poder redistribuidor se identifica con el poder fiscal, es decir, con la capacidad del poder político para fijar impuestos y exacciones a los sujetos o instituciones y redistribuir lo recaudado a fin de proporcionar, principalmente, la base "energética", ante todo para la replicación de los agentes, pero también para la producción en general.

El recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital tiene su lugar en el poder redistribuidor. El conflicto del poder redistribuidor se está centrando en la subida de impuestos. Más en concreto, el sector de ministros de Podemos han propuesto un plan para que sean las grandes fortunas las que contribuyan a pagar la gran factura que ha provocado esta pandemia. Por otra parte, la ministra de Economía advierte que el contribuyente español paga el 5% de impuestos menos que el contribuyente medio europeo.

El poder militar comporta la disponibilidad de un ejército capaz de asegurar las fronteras. Las fuerzas armadas realizan misiones en el extranjero, formando a las fuerzas de varios países para que sepan defender sus límites.

Durante la pandemia, las fuerzas armadas han realizado trabajos de desinfección y ayuda en trabajos civiles, aumentando su prestigio por la gran visibilidad que han tenido sus acciones.

El poder federativo capacita a la sociedad política a establecer relaciones regulares y normativas con otras sociedades extranjeras. Fundamentalmente, con Europa. Los conflictos están centrándose en las medidas que puedan exigir las autoridades europeas para financiar la reconstrucción. Ya ocurrió en la crisis económica durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que congeló las pensiones.

El poder diplomático es la facultad de determinar quiénes son los miembros de la clase de extraños que puedan ser considerados como aliados o como enemigos. Este poder intersecta ampliamente con el campo del derecho internacional y con el derecho de gentes. Es un poder diplomático, discrecional.

Desde hace años, y con gobiernos de distinto color, las embajadas están sufriendo una crisis de identidad. La política de ayuda económica y cultural está en manos de la Agencia de Cooperación Internacional; las gestiones comerciales, en manos del Ministerio de Comercio. Otras naciones, como Estados Unidos, conciben a las embajadas como centros para facilitar y promover los negocios norteamericanos, no solo para emitir visados.

Ya habrá ocasión de volver a examinar cómo evoluciona el clima de los conflictos que aquí solo hemos esbozado.

Felicísimo Valbuena. CATEDRÁTICO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN