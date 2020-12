Descontrol y mala educación

Esta semana, esa sensación se ha hecho patente en el caso de Pérez de los Cobos. Cualquier jurista que conozca su oficio, ante las denuncias interpuestas contra el delegado del Gobierno de Madrid por la autorización de las manifestaciones del 8M, hubiera actuado con la mesura propia de saber que las mismas carecen de recorrido, que las acciones puestas en marcha tienen difícil encaje en el Código Penal. Un Gobierno, pues, bien asesorado, con la calma exigible a quien debe dirigir una España azotada por una crisis que recién empieza a demostrar sus efectos, hubiera permanecido en su lugar, defendiendo sus posiciones a través de la Abogacía del Estado a la que no falta parte, digo solo parte, de razón en su recurso de apelación, aunque olvide con frecuencia que defiende al Estado, no al Gobierno. Por el contrario, demostrando miedo a lo que no controla y en un afán absurdo por dominar la opinión pública, las instituciones y el resto de poderes, se enfrenta con la Guardia Civil y acomete a Pérez de los Cobos que se negó, parece ser, a entregar unos informes que debían ser reservados por orden judicial. Algo, pues, que podía quedar en nada, va a terminar con acciones frente a los cargos de Interior que presionaron presuntamente al guardia civil que pudo ser cesado por incumplir una orden ilegítima.

De ser cierto que De los Cobos fue cesado por negarse a obedecer órdenes ilícitas y someterse a la autoridad judicial, el llamamiento a la Guardia Civil a cumplir y acatar la ley y las resoluciones judiciales no sería a un golpe de Estado como gritan Iglesias e Irene Montero, sino exactamente a lo contrario, a preservar la Constitución y la ley frente a ataques a estas normas básicas y a la división de poderes. Llamar golpistas a quienes reclaman la vigencia de la ley frente a los que, pudiera ser, la obvian, así como el debido respeto al Poder Judicial, equivale a serlo. Exactamente al revés que lo denunciado.

Todo este espectáculo debe unirse a unos comportamientos en el Congreso que no son compatibles con un Gobierno democrático. Esas imputaciones falsas de llamamiento a la rebelión hechas a Vox e indirectamente al PP son tan groseras, que constituyen simple demostración de una incapacidad manifiesta y de esa pugna interna entre administrar la realidad o jugar a la estupidez del cambio de régimen, aspiración ésta que cada vez que se hace presente cuesta a España una fortuna. Iglesias no sabe qué es un Gobierno democrático. Es un antisistema sin sistema en este mundo occidental, que menosprecia a quien no piensa -es un decir-, como él. Y es la fuente de la mayoría de los enfrentamientos por su habilidad para encender los ánimos de los adversarios con su verbo poco edificante. Persigue crear un clima de tensión permanente porque su futuro depende de la confrontación social, de buenos y malos, de marqueses y proletarios, de ricos y pobres, aunque todo sea palabra y estrategia vistos sus hábitos, habitaciones e inclinaciones hacia lo que decía despreciar. Sus excesos verbales están logrando, con el beneplácito de Sánchez y un PSOE que parece haber renunciado definitivamente a los valores de nuestra Transición, que el drama del enfrentamiento irracional entre españoles se vaya haciendo realidad. Y no es palabrería. Basta salir a la calle para comprobarlo.

No significa esto que justifique a la oposición. Primero, porque hay que tener más dominio de sí mismo y no entrar en el juego de una provocación que persigue tapar lo grave y poner en su lugar basura. Más aún, a UP le conviene la confrontación social, exactamente lo contrario que al centro derecha y a la socialdemocracia, que precisan de racionalidad para imponer la realidad y cambiarla con eficacia. Y segundo, porque como ciudadano siento vergüenza ante el espectáculo lastimoso e infamante de unos parlamentarios groseros, mal educados, incapaces de respetarse mutuamente, lo que significa de respetar a los votantes de cada cual. Y esa conducta debe ser imputable a quien así se comporta, provocador o provocado. Todos son mayores y cobran para trabajar, no para divertirse con poses poco dignas. Nadie puede ser justificado. Si mañana se cansa la gente y acaba con un sistema que se asienta sobre lo soez y los soeces, todos tendrán la culpa, 'no hunos u hotros' (Unamuno). Y es que la democracia no puede ser la exhibición de la inmundicia, del odio o del desprecio al adversario. Eso es miseria intelectual y humana y debe ser erradicada de la sociedad. Si esto es la democracia, que no lo es, habrá que buscar alternativas más respetuosas con la dignidad de las personas. Si la partitocracia y el vivir de ella lleva implícito esto, habrá que pensar en qué hacer. Todo menos seguir por este camino que eleva a lo peor de la sociedad a los puestos de mayor responsabilidad.