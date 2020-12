Después de meses de noticas lúgubres, tanto sanitarias como económicas, la semana que hoy acaba se abrió con el sorprendente anuncio del presidente de la UD Las Palmas de que los aficionados podrían acudir el día 13 de junio al primer encuentro que daría por reanudada La Liga Smartbank en el Estadio Gran Canaria.

Lo que antes parecía normal ahora parece ciencia ficción. Y nos cuesta reconocer que lo conveniente es recuperar cuanto antes la normalidad, si se dan las condiciones para ello. Ahora es cuando toca superar el otro virus: el miedo.

Seguramente es el miedo el que paraliza el camino del sentido común. Por eso, desde el sorprendente anuncio de Miguel Ángel Ramírez el pasado lunes hasta hoy domingo, se han ido sucediendo reacciones encontradas, pero poco a poco se ha ido asentando la lógica aplastante del sentido común. Lo que parecía una locura más de un directivo más del mundo del fútbol, con lo habituados que estamos a discutir, incluso a despreciar casi todo aquello que se les ocurre, ha dejado de serlo en menos de siete días.

El pasado viernes, la mismísima ministra portavoz del Gobierno de España tuvo que corregir en plena rueda de prensa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando anunció las comunidades autónomas que pasaban a fase 3 y aseguró que los partidos de fútbol "son, por ahora, a puerta cerrada según los protocolos establecidos por LaLiga y el Consejo Superior de Deportes". Acto seguido, María Jesús Montero aclaró que "aquellos territorios que estén en fase 3, concretamente Canarias, tienen las competencias para determinar que haya determinados eventos". La pretensión de la UD Las Palmas encima de la mesa del consejo de ministros.

Por su parte, Irene Lozano, presidenta del CSD, negó a mitad de semana la posibilidad de que el público acudiera al Gran Canaria porque sería quebrar la equidad de la competición, a la vez que invocó la prohibición expresa por parte del Ministerio de Sanidad. No deja de extrañar que Lozano, sin competencias deportivas ni sanitarias para manifestarse de esa manera, ningunee las competencias que asume el Gobierno canario en fase 3. De nuevo se evidencia la distancia entre Madrid y la periferia. Por no ahondar en su deseo de erigirse en la defensora de la pureza de la competición, cuando la propia Liga ha guardado una posición muy respetuosa, en su duda razonable de si era competente o no para autorizar o denegar la solicitud de la UD Las Palmas. ¿Qué pasaría si el virus sólo impidiera que el público ocupara las gradas del Gran Canaria y el Heliodoro? ¿Se vaciaría el resto de los estadios españoles?

El fútbol profesional representa el 1,3% del PIB nacional, es un motor económico de magnitud considerable y constituye uno de los pocos sectores del país líderes en el mundo. Sin llegar a la envergadura económica de la Premier League, es la de mayor nivel deportivo del planeta. Dan fe de ello quienes integran desde hace años el once ideal de la FIFA, los que ganan el Balón de Oro, el palmarés internacional de los equipos españoles y los logros de la Selección.

Su evolución en los últimos años ha sido fulgurante. Han pasado de deudores del erario público a donantes. Gracias a la aportación de LaLiga, deportistas de otras modalidades como Carolina Marín o el patinador Javier Fernández, por citar algunos ejemplos, consolidan su preparación. LaLiga ocupa el sexto lugar en el ranking español de Índice de Fortaleza de Marca, que lidera BBVA, según la consultora global Brand Finance.

Y en ese contexto, una UD Las Palmas con más capítulos agónicos que brillantes en sus setenta años de historia, intenta hacerse un hueco. Independientemente de errores y aciertos de gestión, que no son el motivo de estas líneas, la solicitud del Club trasciende la competición y al propio fútbol. Además de las declaraciones reiteradas de que se concretarían las compensaciones a los abonados, la Unión Deportiva aguardaba su momento para dar el mayor golpe de efecto que se recuerda en el ámbito deportivo, desde que conocemos la existencia de un virus que paró el mundo. Porque si la solidaridad es importante, el coraje no lo es menos.

Igual que el fútbol profesional tira de la marca España, la UD Las Palmas y el CD Tenerife tienen la capacidad para tirar de la marca Canarias. Ninguna imagen tendría mayor potencia rehabilitadora que la de convertirse en el primer estadio de una de las grandes ligas del mundo con presencia de aficionados en las gradas, de una manera ordenada y responsable. Ninguna campaña tendría más fuerza y llegada que esa. Daría la vuelta al mundo como la estela a seguir en nuestro camino sensato y prudente hacia la normalidad.

Si la UD Las Palmas ganara ese partido del día 13 de junio de 2020, mejor para todos. Pero la historia no le reservaría un hueco a Gran Canaria por ese resultado deportivo, sino por la lección de civismo y coraje de una isla, de un archipiélago, que marcó el camino del retorno. Efectivamente, volver es ganar. Y ese empeño es el que guía el deseo del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente. Si se logra, ganan los canarios. Si se aplaza, por las razones que sean, al menos tendremos que valorar el esfuerzo de los pioneros en el intento. Hay que reconocerlo. Esto es mucho más que fútbol.