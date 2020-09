Una crisis sobre tres crisis anteriores

Antes de intentar encontrar respuesta a esta interrogante conviene no olvidar que la crisis de la pandemia se superpone a tres grandes crisis preexistentes y que aún perduran. La crisis del modelo de globalización de los mercados, la crisis de la mayor parte de los sistemas educativos y la crisis medioambiental.

La globalización

La crisis de la globalización abarca varios ámbitos. Uno es el comercio internacional, en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el de la "esterilización" del funcionamiento de instituciones supranacionales como la Organización Mundial del Comercio. Otro ámbito es el que tiene relación con la excesiva dependencia de la demanda externa por parte de la mayoría de los países en desarrollo y países emergentes, lo que hace que los menos desarrollados se vean imposibilitados de potenciar adecuadamente sus mercados internos y diversificar su aparto productivo, debiendo depender fundamentalmente de la exportación de materias primas o productos agropecuarios y de la "exportación" de mano de obra barata, con lo que no solo reduce la oferta laboral interna, sino que genera remesas que constituyen parte del ingreso de los hogares más pobres en esos países.

Otro ámbito en que se manifiesta la crisis del modelo globalizador es el del sistema financiero. Cada vez es más frecuente la insolvencia de muchos e importantes bancos nacionales, que obliga a costosas operaciones de rescate financiero mediante préstamos baratos que raramente se devuelven, al punto de que los gobiernos deben acabar creando un "banco malo" encargado de asumir (aunque el discurso oficial diga lo contrario) las enormes pérdidas ocasionadas al Estado (y a los contribuyentes) por esos rescates financieros.

Finalmente, otro ámbito de la crisis de la globalización es el mercado laboral. La globalización no ha sido capaz de reducir en los países de menor desarrollo relativo y en los países emergentes ni el desempleo, ni la informalidad laboral ni el empleo precario. La inmigración de fuerza de trabajo, en muchos casos de jóvenes altamente cualificados, ha ido aumentando cada vez más en las últimas tres o cuatro décadas, con la consiguiente pérdida de capital humano para los países expulsores. En muchos casos esta inmigración se produce de manera absolutamente incontrolable por parte de los gobiernos de los países receptores, como nos muestran las migraciones de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos a EE UU en 2019, o los cientos de miles de migrantes subsaharianos atravesando el Mediterráneo en "pateras" hasta llegar a Europa, el "paraíso soñado".

La quiebra educativa

La crisis de los sistemas educativos afecta a la mayoría de los países, si bien existen excepciones como algunas provincias de la República Popular China (Shanghái, principalmente), Singapur o Finlandia. Sin embargo, en buena parte de los demás países la expansión de la cobertura del sistema educativo (un éxito innegable de los últimos cuarenta o cincuenta años) ha ido acompañada de un evidente deterioro de la calidad educativa, si bien no se puede decir en absoluto que la expansión de la cobertura sea la causa del deterioro de la calidad.

Las repeticiones del año escolar son porcentualmente altas y el abandono escolar también. Es triste leer que muchos profesores universitarios reconocen que buena parte de sus alumnos de primer año llegan a la universidad sin ser capaces de interpretar un texto sencillo o de desarrollar razonamientos con una lógica elemental. Cada vez se educa a más personas, pero cada vez se las educa peor.

El medio ambiente

En cuanto a la crisis medioambiental, esta es tan evidente que, salvo para algunos negacionistas, no requiere ya argumentos que prueben su existencia. Solo en 2019, y en el caso de América Latina, se quemaron 5 millones de hectáreas en la selva boliviana y unos 10.000 kilómetros cuadrados en Brasil (28.000 kilómetros en 2004). Un informe de la Universidad de Maryland estima que en 2019 se perdieron en el mundo, aproximadamente, 12 millones de hectáreas forestales.

La nueva crisis sanitaria

Y en medio de estas tres crisis surge la nueva crisis global sanitaria, que en última instancia no es ajena a la del modelo globalizador, ya que uno de los principales postulados del modelo consiste en que "lo privado es siempre mucho mejor que lo estatal", lo que llevó al abandono, en algunos casos al progresivo desmantelamiento, de los sistemas públicos de salud, lo que ocasiona ahora las enormes dificultades para contener la expansión del virus. ¿Podemos imaginarnos cómo sería la lucha contra el covid-19 si tuviese que descansar solo en los sistemas privados de salud? Sin duda que la situación sería aún más desastrosa de lo que ya es.

La vida cotidiana

Volviendo a la interrogante inicial sobre los cambios que causará la pandemia, sospecho que la vida cotidiana poco va a cambiar. Ahora nos extraña que muchas personas de todo sexo y edad no respeten la cuarentena y pongan alegremente en riesgo su vida y las de los demás. ¿Por qué nos extrañamos? ¿Por qué creíamos que la pandemia nos iba a convertir a todos en personas solidarias y con amplio sentido de nuestras responsabilidades cívicas? Cuando años atrás se superó la epidemia de cólera en países del continente americano, alguien de la OMS dijo que el cólera había hecho por la salud pública más de lo que los sistemas de salud habían hecho durante décadas. ¿Por qué? Porque el cólera logró que la gente se convenciese de la importancia de lavarse las manos con frecuencia. Pues bien, ahora con el coronavirus escuchamos a todas horas decirnos que debemos lavarnos las manos varias veces al día. ¿Qué aprendimos del cólera? Pasado el tiempo, nada. Por ello creo que la vida cotidiana, la de nuestros vecinos, nuestra calle, nuestro barrio, no va a cambiar mucho después de la pandemia. Al menos no substancialmente mientras los sistemas educativos no se reformen radicalmente (casi "revolucionariamente", me atrevería a decir), y eso no me parece que ni la actual pandemia será capaz de lograrlo.

La salud, la prioridad

No obstante, sí creo que a otro nivel más allá de la vida cotidiana podría haber cambios importantes. No sé cuántos ni cuáles, pero se me ocurren algunos.

En primer lugar, creo que la salud se convertirá en un tema prioritario y estratégico a nivel de cada país. Muy probablemente no veremos más a muchos países de ingresos medios y bajos mendigar a los países más desarrollados por respiradores, mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, guantes de látex, etcétera, ya que la producción nacional y la creación de stocks de material médico será un sector estratégico, y, salvo en el caso de los medicamentos controlados por los laboratorios multinacionales, estos bienes serán producidos a nivel nacional. Esta prioridad en la producción nacional de equipamiento médico debería llegar acompañada de un fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, que son los que están cargando con la responsabilidad y el peso de la lucha contra la pandemia.

¿Se producirá ese fortalecimiento? Es posible que sí ocurra en países con una larga historia en la construcción del Estado de bienestar (principalmente, Europa) y algunos otros con una historia de fuerte intervención estatal como China y Rusia y en América del Sur en Argentina, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, es dudoso que este fortalecimiento del sistema público de salud ocurra en los países con gobiernos que privilegian la actividad privada y el esfuerzo individual, con Estados Unidos a la cabeza, o en países con estados muy débiles y/o gobiernos corruptos.

Seguridad nacional

En segundo lugar, creo que también las doctrinas sobre la seguridad nacional van a cambiar. ¿De qué sirve tener armamento nuclear y un ejército de millones de soldados si tu adversario te puede inundar con un virus que mate al 5% o 10% de la población? Las guerras en el futuro posiblemente sean más biológicas que territoriales, y muy probablemente asistamos (quizá ya estemos asistiendo) a una nueva guerra fría, pero no entre EE UU y la antigua URSS, sino más bien entre EE UU y China (con sus satélites y aliados: parte de Europa y de América Latina con EE UU y África con China), en la que los componentes comercial y financiero sean más importantes que el ideológico-militar, a diferencia de lo que caracterizó a la guerra fría.

Mercado de trabajo

El cambio más radical y que más nos ataña se refiere al mercado de trabajo. Hasta antes de la pandemia, el teletrabajo era una realidad que afectaba a una minoría (es verdad que una minoría creciente) de la fuerza de trabajo mundial. La pandemia ha hecho que empresas y trabajadores descubran que muchos trabajos presenciales pueden realizarse a distancia y que la compra online y la entrega a domicilio puede sustituir la relación directa entre comprador y vendedor. Pero ¿en esas nuevas formas de trabajo existe una relación laboral? ¿De qué tipo? ¿La legislación laboral que surgió tras la declaración de Filadelfia de 1944 y que regula la relación entre el patrón y el obrero o el empleado de la fábrica o la tienda servirá ahora para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo? ¿Hace falta una legislación nueva y diferente? ¿Diferente en qué?

Llegan los robots

En cuarto lugar, la pandemia ya está provocando una mayor dinámica de las estrategias de robotización y automatización de los procesos productivos. Muchas empresas que no consideraban adquirir y utilizar equipos robotizados lo han comenzado a hacer ante una situación que hace que los trabajadores no puedan acudir a las instalaciones de la empresa. Este proceso, unido a la recesión económica actual en buena parte de los países, hará que, como ya ha venido sucediendo desde los años ochenta del siglo pasado, se destruyan millones de empleos, si bien la aparición de nuevas actividades hará que se creen otros millones de nuevos empleos. El efecto neto de la destrucción-creación siempre es difícil de prever dadas además las diferencias entre las economías de los diferentes países. Sin embargo, hay algo que sí podemos prever: la mayor parte de los empleos que se destruirán serán los que requieren de trabajadores menos cualificados y que son, en general, miembros de familias pobres, mientras que la gran mayoría de los empleos que se crearán requerirán calificaciones que estos trabajadores desplazados por la robotización no tienen.

Remesas y hambre

Adicionalmente, muchas familias pobres de buena parte de los países de bajo ingreso tienen en las remesas la principal (en ocasiones única) fuente de ingresos del hogar. El aumento del desempleo en los países de mayor desarrollo relativo afectará muy especialmente a la población migrante, lo que hará, ya está haciendo, que el monto del dinero a remesar disminuya drásticamente y con ello el ingreso de las familias que viven de las mismas.

Por ello, es de esperar que en el futuro mediato pospandemia la pobreza y la desigualdad social aumenten en muchos países. Peor aún, es más que probable que se produzca también un aumento del hambre en el mundo. Una reciente publicación de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea y otras instituciones nos informa que al finalizar 2019 aproximadamente 135 millones de personas pasaban hambre. Sin embargo, estimaciones recientes hechas por el Programa Mundial de Alimentos elevan el total de la población que pasará hambre a fines de 2020 a 265 millones de personas, casi el doble de la población hambrienta en 2019.

¿Cómo atender a la población pobre, a los desempleados de larga duración, a asalariados con un trabajo precario y a los informales sin trabajo y sin ingresos que, por ejemplo, en el caso de América Latina, superan el 45% de la población económicamente activa? Hasta ahora la respuesta han sido las políticas sociales de formación y capacitación, así como de transferencias, condicionadas y no condicionadas, de ingresos a esta población y los (limitados) seguros de desempleo en algunos países. Sin embargo, sabemos que no es fácil para el Estado llegar a toda esa población, en especial en países con estados débiles, ineficientes y altamente corruptos. Además, ¿cómo financiar esas políticas cuando los países están altamente endeudados, mucho más ahora como resultado del endeudamiento contraído para luchar contra la pandemia?

Impuestos

Siempre está en la mente de los políticos el recurso de aumentar impuestos existentes o crear nuevos, sobre todo impuestos directos a la propiedad, patrimonio, ganancias de las empresas, etcétera. O también el recurso a la emisión de bonos de largo plazo para financiarse. Sin embargo, aunque se considerase que esta es una estrategia adecuada, dudo mucho que sea viable en lo que se refiere a los impuestos a la riqueza de personas y empresas, ya que de aplicarse los países correrían el riesgo de una fuga de capitales mucho mayor que la que ya existe.

Estados débiles

En quinto lugar, esta dificultad para llegar a los más pobres incluso en los países más desarrollados será mucho más acuciante en aquellos países con estados débiles y con una corrupción pública muy extendida (como Líbano, Sudán del Sur, Eritrea, República Democrática del Congo, Honduras o Guatemala, por ejemplo) o que no logran hoy en día controlar todo o parte del su territorio, como Brasil en las "favelas" o El Salvador con las "maras". En estos países probablemente haya una fuerte expansión de la economía criminal aprovechando la ausencia del Estado e incluso aplicando su propia "política social". Ya hemos visto en estos días a organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos o al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil repartir dinero y comida entre las familias pobres de los territorios que controlan, u ofrecerles seguridad como el caso del PCC en São Paulo y Rio de Janeiro o de Hezbollah en el Líbano.

Ajustes en la globalización

En sexto lugar, no sería de extrañar que presenciásemos ciertos "ajustes" al modelo de globalización de los mercados de bienes, servicios y capitales y de flexibilización del mercado de trabajo. Es de esperar una mayor restricción a la movilidad de las personas entre países y, con ello, un mayor control de la emigración laboral. Del mismo modo, se podría esperar que en algunos países asistamos a la nacionalización de empresas privadas medianas y, sobre todo, grandes que no hayan podido sobrevivir a la contracción económica resultante de la pandemia, mediante la participación estatal, temporal o definitiva, en el accionariado de las mismas. Incluso podría darse la estatización de empresas quebradas o al borde de la quiebra. Sin embargo, no creo que este limitado proceso nacionalizador marque una tendencia al cambio de modelo globalizador de desarrollo, sino más bien una estrategia de mayor control de los flujos migratorios y de ayuda, posiblemente temporal, a las empresas privadas en problemas, al igual a como ocurrió con la banca privada en la crisis de 2008.

La libertad

En séptimo lugar, ¿cómo se conciliarán el derecho a la libertad individual, su relación con el derecho de los demás y el poder del Estado para "administrar" esos derechos y garantizar el "bien común"? Esta interrogante lleva a lo que desde hace tiempo se reclama: un nuevo contrato social que garantice derechos y regule el poder del Estado sin que nos conduzca a un Estado inoperante, minusválido e inútil. Quizás este sea el mayor y más riesgoso (por impredecible) de los cambios que veremos en el futuro. ¿Será posible? Quizás en algunos países pueda ocurrir, pero creo que en otros, la mayoría, difícilmente suceda, ya que no veo que las relaciones internas de poder estén cambiando lo suficiente como para consensuar un nuevo contrato social democrático, garante de las libertades y socialmente justo.

Lo que no cambiará

Finalmente, ¿habrá algo que no cambie sustancialmente? Sí, sin duda. Lo que muy posiblemente no va a cambiar, al menos en el mediano plazo, es la existencia en la mayoría de los países (hay honrosas excepciones en todos los continentes) de una clase y sistema político (líderes, partidos, movimientos) mediocre, clientelar, corrupto e inepto. Esta será la gran rémora para que los cambios que la sociedad necesita se realicen. ¿Cómo cambiar esto? No lo sé y me parece que nadie que yo conozca sabe bien cómo hacerlo.

Tampoco creo que vaya a cambiar, al menos en el corto plazo, el relativo desinterés de los países más grandes (EE UU, China, India, Brasil, México, Egipto, Rusia, principalmente) por revertir las causas de la crisis medioambiental en la que vivimos. La contracción económica hará que en la pospandemia se siga recurriendo a combustibles fósiles como motores de la recuperación económica.

Finalmente, si bien creo que hay un enorme interés por parte de la sociedad de mejorar la calidad de la educación, no está claro si existirán en el futuro inmediato los recursos (humanos y económicos) y la voluntad política necesaria para diseñar y ejecutar las políticas educativas que hagan posible alcanzar ese objetivo.

En suma, en la pospandemia podría haber cambios que permitan como mucho "administrar" las cuatro crisis en curso, pero sin modificaciones sustantivas que nos conduzcan a un mundo más libre, más solidario, más justo, más seguro y más y mejor educado. Sé que mi escepticismo no es del agrado de nadie, ni siquiera de mí mismo, pero no veo señales contundentes que nos lleven a ser optimistas.