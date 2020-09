No podemos negar que, en este momento de crisis mundial en el que nos encontramos, las nuevas tecnologías se han convertido en una ventana por la cual evadirnos de la situación en la que nos encontramos y en una forma de hacer el confinamiento lo más ameno posible.

Durante este confinamiento, el uso de dichas tecnologías se ha elevado de una manera notable, y nos deja ver que son indispensables para muchas personas a la hora de ponerse en contacto con otras, o simplemente, para pasar un rato agradable, ya sea de forma solitaria o en compañía.

La mayoría de chicos y chicas que se encuentran en centros de protección y de reforma han vivido un doble confinamiento ya que se les ha privado de recursos que les permitieran salir a la calle y relacionarse, encontrando en los videojuegos, de manera reforzada, con respecto a otros menores el poder estar conectados y jugando. El tiempo se les ha pasado mas rápido, consiguiendo resistir una presión doblemente dolorosa, pues con los videojuegos han podido conectarse con el mundo y ser "uno más", sin estigmas y sin etiquetas. Muchos piensan que esto de la tecnología es el mal de los jóvenes, pero para muchos ha significado una ventana a la esperanza de continuar su camino de la vida como uno más.

Se alzan voces contra esta forma de jugar y relacionarse.

Para empezar, un niño, un joven, necesita jugar? y conviene desdramatizar, y llamar a cada cosa por su nombre. Un gamer es una persona que juega a videojuegos, sin importar el nivel, el videojuego actúa como nexo de unión entre la comunidad que se genera y desarrollan su propia cultura. Pueden perder la noción del tiempo jugando igual que otros lo hacen leyendo un libro o viendo un capítulo de una serie detrás de otro. A menudo, se habla de adicción a los videojuegos con demasiada ligereza. Sí, es un fenómeno social preocupante que puede interferir en el funcionamiento social de algunas personas, pero jugar con moderación es perfectamente saludable e iguala a aquellos niños y jóvenes, que por circunstancias de la vida, a una edad muy temprana, se les ha impuesto la desigualdad, soledad y tristeza, así como que se les señale con el dedo. Sé de lo que hablo.

Jugando somos todos gamer, competimos por ganar, y tenemos las mismas oportunidades que cualquiera, sea cual sea su condición y cualquiera que hayan sido las circunstancias de su vida, quienes sean sus padres, o incluso, carecer de ellos. De hecho, en 2014 un estudio de la Universidad de Oxford demostró que en pequeñas dosis los videojuegos ayudaban a mejorar las habilidades sociales de niños y adolescentes. Sin embargo, los jugadores todavía arrastran cierto estigma.

Se sigue pensando en el gamer como una persona solitaria, sin amigos, que vive con las persianas bajadas y sin salir de casa, que se pasa el día delante del ordenador con una caja de pizza y una Coca-Cola. Jugando horas y horas. Y no es así. Hemos evolucionado y hay que dejar atrás esos estereotipos, créanme, muchos de nosotros dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a hacer mil cosas del día a día pero siempre buscamos un rato para jugar.

El perfil del aficionado ha cambiado. Ya no hablamos sólo de adolescentes (chicos y chicas), ni siquiera de veinteañeros, 30, 40 y hasta 50 años para quienes estos juegos son casi un estilo de vida. "Soy aficionado a gamer porque me gusta sentirme parte de un colectivo, pero a veces también juego para aislarme de todo o simplemente para divertirme"? y mi vida, aún siendo muy joven no ha sido fácil? pero jugando he repuesto fuerzas para seguir "el Camino" y me he sentido como uno más.

Por lo que he dicho hasta aquí, dentro de los miles de usos que podemos darle a los videojuegos, pienso que uno de los mejores usos que podemos darle es el de la inclusión. Teniendo en cuenta que la generación de jóvenes que tenemos hoy en día prácticamente ha nacido "con una maquina en las manos" hemos de aprovechar estos recursos el máximo posible para, además de que se diviertan jugando con ellos, se pueda conseguir un cambio en su forma de pensar y de vivir. A través del uso de estas tecnologías podemos inculcarles valores diversos como el compañerismo, el manejo de la frustración, el compromiso, la tolerancia, el respeto, etc. Y lo más importante, la igualdad, sentirse como un igual a los demás y tratar a los demás como un igual y con respeto.

Tampoco debemos olvidarnos de que muchos de los juegos que hoy en día existen son esports y que para muchos chicos son una manera de poder competir de forma similar a un deporte. Cualquier persona que quiera y esté interesada, puede participar en ellos, en igualdad de condiciones con el resto de jugadores.

Dotando de los materiales necesarios a los centros donde estos chicos se encuentran, posibilitando que todas las familias, cualquiera que sea su condición puedan tener acceso a jugar, como tienen acceso a ver un partido de fútbol en fin de semana juntos, y creando una estructura competitiva se puede llegar a crear en ellos una disciplina que les motive a llevar a cabo nuevos proyectos en sus vidas, ya sea continuar o retomar sus estudios y atreverse a soñar y llevar a cabo los sueños a los que el jugar a videojuegos los acercará

Termino con una reflexión:

"He luchado mucho tiempo por sobrevivir, pero no importa qué, siempre tienes que encontrar algo por lo que luchar" (Joel). En su camino de supervivencia, el protagonista masculino de The Last of Us da este consejo para poder seguir en la vida.