El Sahara no es el Frente Polisario

Al analizar cada una de las afirmaciones del presidente de Fedissah y sus argumentos quedo asombrada de lo fácil que es para algunas personas continuar difundiendo una propaganda política caduca sobre una cuestión de política internacional muy compleja, sobre el eterno asunto del Sahara...

Nos habla de 'pueblo saharaui' reprochando a Ignacio Ortiz el uso de la denominación de 'población del Sahara'. Cualquier especialista en la materia le podría hacer comprender al presidente de Fedissah que la expresión 'pueblo saharaui' no es correcta por su falta de precisión desde un punto de vista etimológico y geográfico. En la lengua árabe el termino Sahara quiere decir desierto, una tierra desértica con escasez de vegetación y agua y a sus habitantes se les llama beduinos nómadas. A toda persona nacida en un desierto se le puede llamar saharaui. Y es por esto por lo que hay, en la actualidad, saharauis marroquíes, saharauis tunecinos, saharauis argelinos, saharauis jordanos, saharauis libios, saharauis egipcios, etc... E incluso, si se quiere, por precisión etimológica a un nativo del desierto de Arizona en árabe se le podría denominar beduino o saharaui americano€. Valga esto para explicarle al lector la enorme complejidad y sencillez al mismo tiempo que conlleva el termino saharaui en sí mismo.

Oficialmente durante su presencia en el Sahara, las autoridades españolas y los sociólogos utilizaban la denominación 'población del Sahara', expresión que luego pasó a ser la más usada en Naciones Unidas añadiendo el referente geográfico Occidental, para ser diferenciado de otros muchos Sahara que están situados al Este del Océano Atlántico.

Al fundar los españoles núcleos de ciudades en diversas localidades del territorio se inició un proceso de sedentarización que casi prácticamente acabó con el modo de vida nómada de las tribus habitantes del territorio. Tribus que no tenían en su cultura e idiosincrasia el concepto de fronteras . Hoy en día el ciudadano de Aaiun, Dakhla, Smara, Bojador, Guelmim, Tantan, Sidi Ifni o Assa Zag gozan de las infraestructuras necesarias que hacen que de estas provincias ciudades modernas que aspiran a un desarrollo sostenible.

En su artículo el presidente de Fedissah quiere hacernos creer que el Sahara es una "república árabe democrática". ¡Que fácil es para él insultar nuestra inteligencia queriéndonos vender unos campamentos de refugiados como un Estado! Son unos campamentos que conozco muy bien y en los que he vivido casi 20 años. A ellos llegué con 9 y de los que pude salir, por fortuna, definitivamente con mi esposo y mis hijos. Muy pronto descubrí que no existía en ninguna parte esa república salvo en esos campamentos. Al mismo tiempo constaté que la dirección del Polisario lleva manipulando a esa población con falsas promesas, controlándola en uno de los desiertos más duros, la Hamada de Tinduf, donde están en medio de la nada y en un vacío emocional crónico. Una situación dantesca de una población refugiada que en verdad es más bien una carta política en manos de Argelia, verdadero protagonista del conflicto con Marruecos. Intereses estratégicos militares propios de un régimen que dice defender la autodeterminación del Sahara y se la niega a la región amazigh de Kabilia en su propio país.

El artículo del consejero del Cabildo basado en la manipulación deja tan evidente a quien sirve, de que lado está... En una lectura compartida entre varios amigos, todos saharauis, lo hemos debatido y examinado minuciosamente y decidimos, en aras al respeto de la opinión pública canaria, denunciar las falsas afirmaciones allí vertidas por el presidente de Fedissah. La realidad es la que es y en política internacional solo vale el aquí y el ahora, también lo que viene, el futuro que yo deseo sea de verde esperanza para el Sahara Atlántico.

Por todo lo anterior enumero a continuación unos hechos que podrían servir al lector para sacar conclusiones sobre el asunto en cuestión:

1. El reino de Marruecos lleva más de 40 años ejerciendo su soberanía en el Sahara Occidental. Ninguna resolución de la ONU lo califica de potencia ocupante, aunque sí es reconocido que el estatuto del territorio aún no ha sido zanjado definitivamente. Está inscrito en la ONU este asunto desde los años 60 a petición de Marruecos antes, incluso de la independencia de Argelia. El Polisario no existía en el mapa.

2. En ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se habla del Frente Polisario como único representante legítimo de la población. Esa organización político-militar es uno de los muchos partidos políticos que existen en el Sahara y así lo estima la ONU. Es por ello por lo que en las recientes discusiones organizadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas en Portugal y en Ginebra participaron saharauis marroquíes representantes de más del 80% de población del Sahara, entre ellos el presidente de la región del Aaiun y el de Río de Oro.

3. Después de la firma de los acuerdos de Madrid del 14 de Noviembre de 1975, no me consta que ningún Gobierno español haya sido interpelado por la ONU considerando a España como la potencia administradora del territorio.

4. Las referencias y citas a la ONU en el amplio artículo del consejero del Cabildo de Gran Canaria se multiplican poniendo en boca de esta organización mundial afirmaciones que nunca ha dicho, que no son ciertas. Sin embargo, lo que no nos dice el señor Carmelo Ramírez es que la ONU no reconoce a la pretendida "república saharaui", a la que tanto defiende y de tiempo en tiempo iza su bandera en la noble institución insular. Tampoco la reconoce España, ni la Unión Europea, ni la Liga Árabe, ni la Conferencia de Estados Islámicos, ni el Movimiento de Países No Alineados... Esta entidad ficticia es miembro de la Unión Africana por circunstancias históricas adversas a Marruecos, que suceden en 1981, en un contexto de alineamiento de países africanos en uno u otro bloque durante la guerra fría. En la actualidad la realidad es otra, ya que son más de dos tercios de países africanos los que no reconocen de manera bilateral dicha entidad y 28 de ellos ya han pedido en 2018 por carta formal su expulsión de esta organización panafricana.

5. El Sahara en el que se violan continuamente los derechos humanos y en la que el ejército y la policía marroquí vejan a la población saharaui existe solo en la imaginación del consejero del Cabildo y en sus actividades de propaganda política que realiza en su calidad de presidente de Fedissah. Hay un Sahara real en el que vivo actualmente, está en pleno desarrollo económico, cultural y político. Su población dirige sus asuntos en el marco de la regionalización avanzada y en un futuro próximo será un territorio con una autonomía avanzada bajo soberanía del reino de Marruecos. Un país democrático y estable que, conservando sus tradiciones, ha apostado decididamente por la modernidad.

6. El presidente de Fedissah ataca al reciente Movimiento de Saharauis por la Paz. Califica a sus miembros de espías marroquíes. Nos oculta, sabiendo que el secretario general de dicho movimiento, Hach Ahmed Bericallah, era ministro de la Cooperación del Polisario y su ex representante en España. Compartió muchos momentos de trabajo con él. Hajj Ahmed Baricallah tuvo que abandonar el proyecto Polisario porque le asfixiaba la ausencia de libertad del partido único. Ahora el presidente de Fedissah reniega de su amigo. ¿Su pecado?, haber dejado de militar en el Polisario. E incluso se atreve a pronosticar que tiene poco recorrido. ¡ Cuanta ironía!

Para terminar, recordar que hay una realidad innegable, las sociedades no son estáticas. Todo cambia. En la vida toda cambia. Hay un nuevo Sahara en el que muchísimas cosas han cambiado gracias a la visión estratégica del nuevo monarca marroquí que puso sobre la mesa del secretario general de la ONU un Plan de Autonomía para el Sahara. Una solución política realista apoyada por la mayoría aplastante de ciudadanos del Sahara, no como dice Carmelo Ramírez "súbditos". Ciudadanos y de todo derecho.

Esta es la realidad que yo veo que reina en las tres regiones del Sahara Atlantico, con muchas luces y también algunas sombras. Es el precio del camino hacia el desarrollo. No todo puede ser perfecto. Pero lo que sí es cierto es que es una situación infinitamente mejor para el pueblo que los campamentos de Tinduf, donde se hace apología de la miseria política, económica y social.

El presidente de Fedissah y actual consejero de Gran Canaria lleva más de 20 años declarando su guerra a Marruecos. Esa guerra, él, la ha perdido hace algunos años. Y entre tanto, Marruecos sigue el curso normal de su historia. Es un país vecino de Canarias y amigo de España con la que mantiene unas relaciones históricas y que según me han dicho amigos míos diplomáticos pasan por uno de sus mejores momentos. No ambiciona Marruecos las aguas marítimas de Canarias. Es falso. Los gobiernos de España y de Marruecos han decidido negociar directamente la delimitación de sus respectivos espacios marítimos en un marco bilateral y de entente. Siguen dialogando en un ambiente sereno para que, en el momento que lo consideren oportuno, empiecen esas negociaciones. Es lo que he leído en las declaraciones del jefe de la diplomacia marroquí.

El Sahara y los saharauis le agradecemos al consejero del Cabildo su visión particular sobre el tema y le pedimos algo muy sencillo de hacer : que nos deje resolver nuestros asuntos internos por nosotros mismos. Alcanzamos hace mucho tiempo la mayoría de edad. Su propaganda partidista le sirve solo a él. A nosotros no nos sirve, ni tampoco al interés general de nuestro pueblo. La ayuda humanitaria es bienvenida allá donde se envía y que llegue de verdad a las capas más necesitadas de la población. En cambio, la propaganda política contra un país vecino de Canarias, como es Marruecos, sirve solo a sus intereses particulares, no la de los ciudadanos canarios.

*Presidenta de la asociación de mujeres saharauis Sayidati de Dakhla y activista de defensa de derechos humanos.