Con los test no se juega

Esta situación hace necesaria una reflexión sobre el empleo y la posible utilidad de los test. Se trata fundamentalmente de herramientas de ayuda en el diagnóstico de una enfermedad o para el seguimiento de la situación clínica de un paciente. Además, pueden tener otro uso: identificar la frecuencia de una característica determinada en la población. Ese sería el uso epidemiológico. Por ejemplo estimar cuántas personas son susceptibles de enfermar de sarampión en Asturias por no tener inmunidad frente a la enfermedad. Este tipo de información sirve para las actuaciones de Salud Pública.

Las reflexiones que se presentan a continuación se refieren al empleo de los denominados test rápidos, que son los que al parecer se reclaman intensamente. El empleo de otras técnicas más sofisticadas como la "reacción en cadena de la polimerasa", la famosa PCR, requeriría otros comentarios.

Igual que ocurre con las especificaciones técnicas de un automóvil o de una televisión cuando los compramos, los test salen de fábrica con determinadas características. Una se llama "sensibilidad", que se estima a través del porcentaje de resultados positivos de la prueba en los realmente enfermos (cuánto acierta en los enfermos). La otra es la "especificidad" o porcentaje de casos en que la prueba indica un resultado negativo entre personas no enfermas (cuánto acierta en los sanos). Estos dos parámetros pueden variar según la calidad de la fabricación del test y de las posibilidades técnicas reales para detectar el parámetro que se busca en el organismo: el azúcar en sangre, el colesterol o haber generado inmunidad frente al covid-19.

Cuando el personal sanitario interpreta el resultado de un test tiene en cuenta estas características técnicas para poder continuar con su proceso de diagnóstico o de manejo de pacientes. Puede parecer duro pensar que las pruebas diagnósticas fallan, pero es así. Existe una modalidad de estudios en epidemiología clínica que se dedica específicamente a analizar la validez y utilidad de las pruebas diagnósticas.

Pero no son solo esos dos parámetros de fábrica los que están implicados en el buen funcionamiento de las pruebas diagnósticas. Es fácil de entender que, aunque las especificaciones técnicas de un vehículo señalen que alcanza 200 kilómetros por hora, no quiere decir que corra a esa velocidad en todas las situaciones. Dependerá del estado de la carretera, de las condiciones climatológicas o del estado de los neumáticos. Con las pruebas diagnósticas ocurre algo parecido. La capacidad del test para acertar cuando señala a alguien como sano o enfermo depende también de qué porcentaje de población está afectado por la característica que se estudia (este porcentaje se denomina prevalencia). Para conocer esa capacidad se calculan los denominados valores predictivos.

Vamos a presentar un caso práctico sobre el empleo de los valores de los test. Tenemos un test que tiene "de fábrica" una sensibilidad buena, por ejemplo del 95% (es decir, detecta el 95% de los enfermos, el 5% restante no se detectarían), y una especificidad elevada del 98% (el 98% de los señalados como enfermos lo sería en realidad), y lo aplicamos en una población con un porcentaje de enfermos bajo, como del 2% (aproximadamente la prevalencia del covid-19 en Asturias). Los cálculos mostrarían que, con esas condiciones, el valor predictivo positivo sería próximo al 50%, es decir, en la mitad de los casos que la prueba indicara que esa persona estaba enferma o tenía la característica en estudio (por ejemplo, haber generado defensas contra el coronavirus) el test se equivocaría. Tendríamos la misma probabilidad de acertar que lanzando una moneda al aire.

Los test se emplean como instrumento de ayuda en el manejo de pacientes para establecer acciones terapéuticas o de carácter preventivo, pero siempre deben estar orientadas por profesionales sanitarios. Estos profesionales deben conocer en qué contexto epidemiológico se hace la prueba para valorar el resultado. Los test pueden tener otra utilidad, cuando se emplean para establecer actuaciones en grupos específicos: residencias de ancianos, grupos de trabajadores esenciales o necesidades de determinadas empresas. Pero en todos esos casos las actuaciones (diagnósticas y de prevención) deben estar indicadas por los servicios sanitarios correspondientes, que deben tener definidas las pautas de actuación ante los posibles resultados de las pruebas.

En estos días es frecuente que lleguen a los profesionales de atención primaria personas que a través de algún mecanismo se han realizado un test rápido sanguíneo para el covid-19, dejando en manos de estos sanitarios la decisión sobre qué hacer en cada caso particular. Esto es algo problemático, ya que los sanitarios no conocen las características del test empleado ni la frecuencia de enfermedad del grupo de población al que corresponde el consultante. Carecen, por tanto, de información para cerrar un proceso diagnóstico fiable. Esta situación viene dada porque en ocasiones no se respetan los criterios establecidos para la realización de los test, a pesar de que su empleo está regulado por las instrucciones del Ministerio de Sanidad en el Estado de Alarma y una normativa específica de las autonomías.

Existe un fuerte debate en diferentes organizaciones sobre el cribado masivo con test de coronavirus a todo el personal (caso de clubs deportivos, empresas u organizaciones de comercio) e incluso a clientes. Frente a este debate deberían tenerse en cuenta un par de consideraciones. En primer lugar, debe asegurarse que la realización de estos estudios está indicada por un servicio médico autorizado, que pueda valorar adecuadamente los resultados e indicar los pasos a seguir. El segundo aspecto es la valoración del papel que los test pueden tener para la correcta gestión de empresas y comercios, tanto de cara al público como para la protección del personal que trabaja en ellos. Lo más habitual tras realizar test masivos será encontrar trabajadores o profesionales que no han padecido el covid-19 y una minoría que ya la han sufrido (con más o menos síntomas). Además esta información es tan solo una foto fija en el día que se realiza el test, que puede cambiar el día siguiente a no ser que aislemos en una burbuja a los no infectados. Los resultados de un cribado por test en este tipo de población no modifican en absoluto cuál debe ser la política de empresas y comercios con respecto a los trabajadores y al público al que atienden. En todos los casos deben garantizarse las medidas de distanciamiento, limpieza de superficies, lavado de manos y todas aquellas actividades que indican los protocolos. Esa es realmente la única manera de garantizar que se está actuando frente a la pandemia.

Por último, debo señalar que todos somos en parte responsables de la mala utilización de los test, o mejor dicho de la instrumentalización de los test como la panacea universal para hacer frente a la desescalada. Hemos visto que el Ministerio de Sanidad apelaba a la "llegada de test rápidos" como una esperanza para ir saliendo de lo más duro de la pandemia, también la exigencia de los test en calles y balcones. Todo esto introduce elementos irracionales en la gestión de la crisis sanitaria. Sería conveniente que esta gestión estuviera siempre guiada por la evidencia científica y la transparencia sobre las previsiones y las decisiones que atañen a toda la ciudadanía.