Las serenas reflexiones oídas y leídas en el fragor de la pandemia sobre la necesidad -siempre planteada, siempre aplazada- de revisar el modelo turístico, de rebajar su electrizante crecimiento en favor de la sostenibilidad de una economía verde, parece que tampoco va a poder ser. Se atisba en el horizonte próximo una competencia feroz sobre qué destino se llevará el gato al agua en la apertura de hoteles y cierre de contratos. El feroz mercado no entiende de convalecencias ni de miedos; más bien está en la insaciable aceleración para cumplir objetivos o, digámoslo claro, para salvarse del hundimiento. La covid-19 ha sido una pandemia de dilemas, sobre todo entre destrozar de manera irrecuperable la economía frente a la seguridad sanitaria, o tratar de compatibilizar los dos propósitos. El Ejecutivo canario sufre ahora la misma tortura china por la que ha pasado Sánchez con su confinamiento in crescendo. Torres quiere garantías frente a la llegada masiva de turistas, pero a ello ya contestó el epidemiólogo Fernando Simón: imposible firmar por el riesgo cero. Cabe encontrar una pomada en la realización de los test en entradas o salidas -lo negocia el Gobierno canario con Madrid-, pero tampoco es la panacea certera contra un rebrote. Aunque suene lamentable, es más fácil ser pionero en cerrar un hotel para establecer una férrea cuarentena, que serlo con una auténtica riada de turistas desesperados por coger sol. ¿Hay término medio? ¿Es más conveniente ver cómo funciona el ensayo de Baleares, y después decidir en consecuencia qué hacer en el Archipiélago? Preguntas que exigen una gran responsabilidad en sus respuestas. Sea de una manera u otra, el sector que alimenta la resistencia económica canaria necesita un plan creíble de apertura, pues resulta poco menos que imposible ensamblar medianamente una campaña de cierre de contratos con la incertidumbre encima. Tampoco procede el método de presionar con vaticinios o mensajes apocalípticos enviados por los actores empresariales. Rige el proceder de los expertos sanitarios, que no tendrán más remedio que coordinarse con el apresuramiento empresarial, que no es lo mismo que plegarse a sus exigencias. Dar luz verde a la selva turística conlleva dominar el miedo, superar el pavor a una regresión que nos lleve al precipicio. Entiendo a Torres y la enormidad que tiene sobre sus espaldas, pero el mercado, el maldito mercado, no come de las debilidades humanas. Quiere su ración.