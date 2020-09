400 pulsaciones por minuto

Y viene esto a cuento porque me disponía a pergeñar una de mis acostumbradas diatribas, esta vez contra una epidemia perfectamente tratable, la de escribir con dos dedos en el tablero de un ordenador, los mismos que al utilizar el móvil. En el caso del móvil son los dos pulgares el medio más rápido y viable habida cuenta del tamaño del teclado. Pero en el caso del ordenador la cosa no tiene perdón de Dios. Si uno se pasa mecanografiando pongamos por caso unas dos horas diarias utilizando no más de tres dedos, tras aprobar un curso normalito de mecanografía, terminará la tarea una media de tres cuartos de hora antes. Y eso por el solo hecho de aprovechar los diez deditos que le ha brindado la evolución. Número por cierto del que ya disponía su ancestro el mono.

Lo que ha reavivado mi frustración sobre el tema ha sido observar cómo en la reciente pandemia prácticamente todos los alumnos que se han visto obligados a una teleenseñanza se comunicaban con sus maestros pinchando el teclado de sus ordenadores con los dos índices.

Movido por mi indignación ante la desidia de los docentes no prohibiendo a los niños disfrutar de las bendiciones de la escritura digital sin haber aprobado previamente un curso de mecanografía, me he dirigido a J.M.G., maestro de instituto y modelo de educadores. Capaz de convertir sus clases en una experiencia multidisciplinar, posee una visión totalizadora de la docencia que ya hubiese anhelado yo para mí en mis años de alumno. Y me he topado con la más descorazonadora de las respuestas. En los planes educativos actuales, el de una temprana enseñanza de la mecanografía, ni está ni se le espera. Y que donde únicamente parece exigirse tal capacidad es en ciertas oposiciones. Y como era de esperar nos detuvimos a platicar sobre un lamentable déficit mecanográfico que es común a toda la sociedad. Porque no sólo es el tiempo lo que se despilfarra con el "vals de los índices", sino la facultad de plasmar un pensamiento en escritura con la rapidez que demanda una inspiración fugaz, que como una pompa de jabón nos puede estallar antes de haberla volcado en el papel. Y ya es irónico que una escritura que se llama digital sólo ponga en juego dos o tres dedos. Porque no es casualidad que al escribir con diez dedos, cada uno de ellos tenga asignada una o varias letras, lógicamente las más próximas a dicho dedo, lo que hace posible por ejemplo el vertiginoso tecleado de un oficial de notaría, con el virtuosismo de un pianista consumado.

Por cierto, vayan y díganle a un pianista que por favor nos toque un concierto para piano con dos dedos. Aparte que habría que ver cómo se las arregla para pulsar cuatro teclas a la vez con sólo dos o tres dedos, tengan por seguro que nos dan las uvas.

Pero seamos prácticos y aprovechemos este modesto foro para suplicar a los padres que no pierdan más tiempo y que apunten a sus vástagos desde ya a un curso de mecanografía.

Sepan que dichos cursos también se imparten por internet.

Y que les bastarán dos dedos para pulsar el correo electrónico de los centros en la red.