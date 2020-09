El padre y el hijo

Rosa María Sardà, la Sardá, le daría -no podría ser de otra manera- un puntillazo de humor a este país de pandemia, que, pese a Almodóvar o al AVE, sigue siendo un poco descendiente de la estructura intelectual de La Codorniz, una revista satírica que cumplió con la idea de que el chiste era un buen instrumento para agujerar una dictadura. Y como El repelente niño Vicente de Rafael Azcona, personaje del artefacto editorial, aparece ahora el diputado Suárez Illana, enfrascado en la carrera meteórica de liquidar el legado democrático de su padre. El hijo de Adolfo Suárez se agarró ayer al espíritu constitucional de la Transición para oponerse -su partido se abstuvo, que ya tiene bemoles- a una iniciativa por la que se insta al Gobierno a regular la retirada de medallas y condecoraciones a personas de la época franquista que hubieran tenido comportamientos y actitudes propias de torturadores, dígase el caso prototípico del recién fallecido Billy el niño. En la torcedura del torero frustrado se impone la casuística de que no ha habido que esperar a la cuarta generación para fulminarse la herencia del progenitor, aunque sólo sea de talante democrático. Suárez Illana parece inclinarse hacia Vox en un parricidio exclamativo de los hechos que troqueló su padre, con errores y aciertos, pero claves para desmochar las comisarías del terror y el terrorismo de la ultraderecha. El primogénito del duque, también su partido, se sitúa décadas y décadas después de los hechos en el búnker, con los que no aceptaron la reforma democrática ni el proceso constituyente, considerado una traición al dictador. El repelente ve en la iniciativa aprobada por el PSOE, UP y con el apoyo de Cs "la destrucción" de la convivencia democrática y del consenso labrado a golpe de cajas de cigarrillos Ducados y de heterodoxia ideológica por su padre. Un argumentario fosforecente, habitante extraordinario del alambique del absurdo: atribuir todo lo contrario, desde el estigma del revolucionario desnortado, a los que tratan de honrar la memoria de los que defendieron los derechos de los que hoy disfrutamos. En la cintas de Nixon sobre los últimos años de Franco hay un aspirante a sucesor que nunca pudo serlo: el ingeniero López Bravo. Demasiado moderno y sofisticado para el régimen que estaba en fase de agonía, y después anticuado en exceso para lo que se avecinaba. Con los Suárez, el padre sigue siendo actual, y su hijo, en cambio, una pérgola en un palacio veneciano.