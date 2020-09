Nunca es tarde para aprender a leer

El aprendizaje de la lectura no termina con el silabario de la escuela; va bastante más allá. Muchas personas creen haber leído el periódico, tras un fugaz repaso a los titulares informativos; y muchos más son impermeables a los datos numéricos que se manejan, al no reparar entre los números absolutos y los relativos. Si se lo explicas tranquilamente a los niños, pueden entender fácilmente que las cifras de peso de grandes ratones no se pueden comparar ni con las de los más pequeños elefantes. Leer sensatamente y con sentido crítico, que ahora al parecer ni se lleva ni se deja, es poco frecuente, y ello verdaderamente lamentable. Para qué comentar la fácil permeabilidad a la información del medio televisivo, aún más propicio a la manipulación. Enterémonos bien de que una cosa es la oratoria, que transcurre entre variables inaguantables de palabras vacías; y más aún, el enriquecedor contraste de criterios o debate dialéctico, basado en razones sólidas, fundamentales y realmente convincentes. Y todo, ciñéndonos al lenguaje estrictamente literal o expresado con letras.