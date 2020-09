Iluminando a sus señorías

Parece increíble, pero por primera vez en este país la sanidad puede salvarnos de la ruina económica. La catedrática Beatriz González López-Valcárcel subrayaba ayer este imponderable en el seno de la Comisión de Reconstrucción, por la que desfilaron diferentes especialistas para ilustrar a sus señorías sobre algo más interesante que el tacticismo político del que han hecho gala durante la pandemia. En versión directa, la afirmación establece que la estabilidad del modelo económico depende de la eficiencia sanitaria. Otra hibernación del tejido productivo por un brote agresivo de la covid-19 es impensable, no existiría capacidad alguna para afrontar otra respiración asistida de la economía como la que vivimos en estos momentos. Pese al desplome, la prioridad es acometer una reforma sanitaria, pero siempre en dirección a buscar un beneficio directo en el paciente, destacó la investigadora. Y hizo una advertencia frente a los que se frotan las manos creyendo que la tecnología nos salvará, amén del supuesto ahorro que procurará en personal (la adquisición de aplicaciones para la covid-19 podría dar lugar a episodios de picaresca similares a los de las compras de las mascarillas). Imposible (por no decir alucinante) que el control de la pandemia se encomiende hasta que aparezca la vacuna a unas apps sin intervención humana alguna. Una frivolidad en la gestión que nos pone ante los ojos el demoledor efecto de la pandemia en las residencias de ancianos, donde el virus ha hecho estragos gracias a las dejadez de los responsables públicos, siempre dispuestos a entregar a los especuladores todo lo que les provoque un quebradero de cabeza o de bolsillo, depende de cómo se mire. Los departamentos sanitarios tienen que afrontar sin dilación alguna el refuerzo de la atención primaria, el primer filtro para detectar contagios y actuar de forma selectiva sobre los mismos. ¿Estamos dispuestos? No es suficiente con el magisterio de los expertos ni con la demostración de adaptabilidad que ha mostrado el sector médico. Hace falta que la clase política aplace sus riñas y fije posiciones comunes para evitar un nuevo episodio de pandemia. Maravillosa la intención del PP en la Unión Europea de alinearse con los países más exigentes en el control del dinero que van a recibir los damnificados del Sur. Pero este interés, esperemos que sincero y no revanchista con el PSOE, no es suficiente. La cordura que demuestran en los organismos de Bruselas campa por su ausencia en Madrid.