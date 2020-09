La peor forma de aislamiento es la ignorancia

Hay cuestiones que delatan nuestra incapacidad de pensar correctamente. Sí, muchas son el precedente que aspira a imponerse y al intentarlo choca contra la simplicidad. Es tremendo ver que cada día estamos más fragmentados y rodeados de personas que lo único que hacen es exaltar el odio. Siempre he pensado que los que se indignan por todo obtienen los cabreos de sus carencias. Hay muchas formas de hablar, aunque la peor, la que conduce a nada, es la que no es aportación de la razón y la inteligencia. Junto a todo lo que no se comprende está el malentendido, la ofensa, el insulto, la mentira, la inventiva, el ataque y así sucesivamente. La peor forma de aislamiento (opinión subjetiva) es la ignorancia. Sin duda: muchas formas de incomprensión nacen de la ceguera. Algo carente de bagaje no pasa de ser un vasto compromiso con el desacuerdo. Ahora, con las redes sociales, podemos opinar todos. No, para acceder a ellas no nos piden nada. Ni conocimientos, ni cultura, ni educación, ni buenas formas. Hasta el más borrego puede acudir a ellas y abrirse camino junto a lo desdeñado de antemano. Me hace gracia, lo confieso, la gente que pretende ser divisionismo y junto a sus "réplicas" dejan una colección de faltas de ortografía brutal. Así es el realismo anecdótico, el que muchos días vemos y nos da la impresión de estar viviendo en un mundo de locos.

Ya nos lo advirtió Goethe: "No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción". Jamás llegaremos al entendimiento si consideremos enemigo al que piensa de diferente manera que nosotros.

Me gustan las personas que escuchan, las que con sutileza armonizan el silencio y encuentran en la prudencia una gran compañía. No es necesario hablar siempre; junto a la escucha uno se reencuentra con la humildad y puede ver de una forma clara sus carencias. Por supuesto es una opinión subjetiva...

En el jardín de mi pensamiento, al aire libre, están sentados mis huéspedes esperándome para tomar café. Siempre acudo desnuda, para vestirme ya tendré tiempo.