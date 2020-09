Paisajes decadentes

Estos cañones cargados de pólvora explosiva tienen como objetivo un amplio panorama que va desde la macroeconomía de los países desarrollados hasta el juego iniciático en el sexo de la primera adolescencia por los jóvenes de todos los países. Todo se ha derrumbado. Los centenares de miles de muertos nos aproximan al paisaje de los carros de la muerte medievales (Hospital de Ifema, tanatorio del Palacio de Hielo de Madrid, enterramientos en fosas comunes en muchos países del planeta). Las crónicas dan cuenta del diario acontecer de la congoja. Y en cada región de nuestro mundo estamos informados de lo que sucede en otras regiones alejadas. Aquí no hay ni centro ni periferia ni etnias resistentes ni economías irreductibles. Todos los humanos estamos amenazados por el tránsito de una salud aparentemente invulnerable a una situación tan endeble como es quedar sin aire en los ateridos y fibrosos pulmones, ventanas por las que entra el aliento de la vida. En suma, un entorno atrapado por la muerte, con guadaña segadora.

Esta es una crisis sanitaria de tremenda envergadura. ¿Qué nos queda para el inmediato futuro? Nadie lo sabe. Sólo una vacuna específica es el signo esperanzador. ¿Qué dicen los intelectuales apoltronados en su sofá? A nosotros, por deformación profesional, nos viene la memoria libresca de la crisis que dio pie a la 'Generación del 98', centrada más en aspectos simbólicos y en la desmoralización general del país, que en el derrumbe de todos los sectores de producción y movilidad que es lo que nos atenaza en este momento.

Las consecuencias del desastre del 98 fueron mucho más allá de las meras pérdidas de Cuba y otras colonias. El inventario que de aquel hecho se ofrece es el siguiente: a) Pérdidas demográficas: 60.000 soldados españoles murieron entre 1895 y 1898, muchos de ellos por enfermedades infecciosas. b) La economía española, en cambio, no se sintió muy afectada ya que la repatriación de capitales sirvieron para el desarrollo industrial de nuevos sectores. c) Críticas desde la propia clase política gobernante que ve la necesidad de democratizar el país. d) Los intelectuales regeneracionistas critican el sistema de la Restauración por corrupto y fraudulento, y proponen programas basados en la reorganización política, la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada a la ayuda social y, en definitiva, una política encaminada al bien común y no en beneficio de los intereses de la oligarquía. e) Nacimiento de un movimiento literario conocido como "generación del 98": Baroja, Azorín, Unamuno y Valle Inclán, Maeztu y Machado (BAVUMM), autores que reflexionan sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. f) El desprestigio militar derivado de la derrota ya que el ejército salió muy dañado. g) Se sustituye la presencia en Ultramar con una mayor atención al norte de África.

Ante este panorama, el pesimismo se adueña de la sociedad española. ¿Qué nos queda de España? ¿Dónde está el alma de España? Estas son preguntas de aquellos escritores que se responden a sí mismos: "Sólo queda Castilla". Y todos van en busca del paisaje, el físico y el humano, que se proponen conocer para hacer posible la regeneración. España había perdido sus colonias en un momento de expansión del imperialismo europeo, y el gobierno aparecía como el responsable de la catástrofe. Por ello, se vio la necesidad de cambiar la vida de los españoles: educación; organización social y económica, política interior y exterior. Sólo con cambios profundos se podría recuperar el prestigio perdido.

En la situación actual, habiendo pasado 120 años, inevitablemente hablamos con algunos escritores y artistas isleños y amigos de otros ámbitos peninsulares. Creemos que no todos son intelectuales, y, creyéndose dueños de la interpretación simbólica, muchos quieren volver a la situación anterior, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, el mundo ha cambiado, hay un nuevo paisaje, físico y humano: la demografía ha crecido y la movilidad global no hay quien la detenga. El paisaje, trasmutado en naturaleza, no es quietista, está sometido a una irrefrenable depredación: consumo atroz, sobreexplotación, cambio climático, industria del plástico. En suma, un paisaje decadente.

¿Qué nos queda? Quizás no podamos liderar una escritura revulsiva cuando la fuerza está en la economía de proximidad, en la ecología y en la aldea global. ¿En qué escenario queda la creación de poemas, novelas y relatos de corto alcance? Los escritores nos estamos viendo en medio de la calle, pidiendo agua por señas, intentando ensayar otros caminos: Meter la cabeza en la protección de la naturaleza; luchar contra el cambio climático; crear lazos de solidaridad y de proximidad. La estética del paisaje y de los sentimientos ensimismados entra en decadencia, porque el corazón del hombre es más exigente y necesario a la comunidad. Y, por supuesto, los egos habrá que dejarlos en el cuarto de estar o en el zaguán de la casa antes de salir a la calle.