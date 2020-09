Partidismo antidemocrático

La justificación del cese de Pérez de los Cobos ofrecida por Sánchez, la de poner fin a una llamada "policía patriótica", constituye, con seguridad, uno de los atentados más graves al sistema desde su instauración en 1978. Sánchez, legitimando el ataque contra una indeterminada y solo señalada por él policía politizada y partidista, comprende y anima a su depuración, a la purga de toda la que se englobe en ese concepto presidencial, pero cuyo fundamento cierto es, simplemente, la elaboración de un informe a petición de la autoridad judicial en el que se actuó con independencia y sin someterse a las instrucciones e intereses del Gobierno. El cese o depuración que se defiende y promueve cara al futuro se justifica, pues, en la negativa a someterse ilegítimamente al Gobierno, en el rechazo a la independencia de cualquiera de las instituciones que no acaten su autoridad, sea o no conforme con la ley. Y no sólo lo hace y anuncia Sánchez con algo más que ligereza, sino que advierte con destrozar el buen nombre y prestigio de quienes opten por hacer valer su profesionalidad y cumplir con sus funciones, aunque se equivoquen.