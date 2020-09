Ya puede solicitarse la percepción del ingreso mínimo vital aprobado recientemente por el Gobierno en un decreto convalidado por el Congreso de los Diputados con todos los votos a favor, salvo los diputados de Vox, que se han abstenido. Ni siquiera la ultraderecha se atrevió a oponerse frontalmente, aunque, por supuesto, seguirán criticando fieramente la medida e intentado sacar rédito electoral a la paguita para el vago, el desaprensivo o, peor, para el inmigrante. Y hay muchas miles de personas dispuesto a comprar esa mercancía aporofóbica y racista. Los de Vox saben perfectamente lo que hacen, pese a que estas ayudas de último recurso existen en Europa hace años, a veces lustros, aprobadas por Gobierno conservadores o socialdemócratas. Porque son a la vez un instrumento para aliviar la pobreza severa y la exclusión social, un elemento para reactivar el consumo y una garantía añadida a la estabilidad social. Suelen ser más o menos eficaces, especialmente, para combatir situaciones de femenización de pobreza y pobreza infantil. Pero no son milagrosas.

Lo sustancial es que comience a materializarse la coordinación entre el ingreso mínimo vital y los programas de rentas mínimas de las comunidades autonómicas; en Canarias, todavía, la PCI, y en el futuro, la renta ciudadana, cuya ley reguladora, según la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, podría presentarse en el Parlamento en el próximo septiembre. Lo cierto es, sin embargo, que las viejas y nuevas prestaciones no están llegando o lo hacen a cuentagotas --ciertamente no pueden armarse administrativamente los expedientes con un chascar de dedos -- y los criterios de complementariedad no están nada claros. Se corre un peligro auténtico de estrangulamiento burocrático que origine que durante el verano - es decir, hasta mediados de septiembre - miles de familiar canarias no vean un céntimo o, como mucho, perciban su PCI o la ayuda de emergencia de la Consejería de Derechos Sociales. La mala primavera para los desempleados canarios -incluidos muchos de los integrados en un ERE - se puede convertir en un verano de pesadilla, con las solicitudes multiplicándose en plena canícula, y con entre un tercio y la mitad de los funcionarios disfrutando de las vacaciones.

La situación es lo suficientemente grave - y la demanda social lo bastante perentoria - como para que los gobiernos tomen la iniciativa y, en determinados casos y programas, atiendan a los ciudadanos aligerando los procesos administrativos. En Estados Unidos funciona hace muchísimo tiempo el denominado Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria - antes Programa de Cupones para Alimentos - que es operativamente sencillo. Es una ayuda que se concede automáticamente a desempleados de larga duración o aquellos que lo soliciten incluso con una llamada telefónica: se consulta su declaración de la renta o la inscripción en otros programas sociales y se hace o no efectivo. Consiste en una tarjeta electrónica de débito a través de la cual puedes comprar alimentos en los grandes supermercados del país con un saldo medio mensual por hogar de unos 170 dólares -varía según el número de hijos -. Por cierto, Donald Trump, antes de la crisis del covid, había recortado brutalmente este veterano programa.

La recesión que empieza a golpearnos y la recuperación será larga, agónica, porfiada. Es necesario combinar modelos, experiencias y recursos con imaginación y flexibilidad y no convertir los planes e instrumentos de emergencia social en un dédalo administrativo interminable que prolongue cruelmente un esperanzado sufrimiento durante semanas o meses.