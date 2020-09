Vendaval de idiocia

Cuando la película se estrenó, en 1939, aún quedaban supervivientes de la Guerra Civil de Estados Unidos que le sirvió de escenario. A la creación artística jamás le resulta fácil desprenderse del contexto y de la historia. Para ser cabales, no se le debería tampoco exigir. Hoy parece más que obvio que esa guerra, que tuvo lugar entre 1861 y 1865 entre la Unión y los estados confederados, fue causada por el deseo de una parte del Sur de tener esclavos, algo que el metabolismo de los intransigentes empeñados en reclamar cuentas al pasado no parecen advertir. Estos inquisidores abundan como los hongos y siempre son partidarios de acabar con lo que no les gusta. Entre ellos se encuentran las legiones de ofendidos y ofendiditos que nunca tienen inconveniente en asumir como una querella colectiva cualquier expresión ajena a su reducido pensamiento, en el caso de que pensamiento sea la palabra adecuada para definirlo. En fin, ¿qué quieren que les diga?, estamos rodeados.