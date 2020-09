Lo mismo les sucede hoy en día a muchos ciudadanos. Hace unos pocos años despegó la sociedad digital, la sociedad de las comunicaciones, las redes sociales y la telemática. Y la verdad es que es que no conseguimos ser felices en esa nueva sociedad. Cuando las cosas salen bien, se siente una inmensa satisfacción, pero cuando un proceso telemático se aborta o genera problemas, la frustración es gigantesca: Al otro lado no hay nadie. Ni del teléfono ni de la red.

Hablo de realidades y necesidades administrativas, no de ocio digital. Los mensajes son " no reply", " ndisclosed recipients", "por favor, no responda a este correo ya que esta cuenta no es atendida". Si usted consigue enviar una duda, petición de ayuda o reclamación, hacia algún sistema telemático de cualquier gran empresa o administración, recibirá una contestación genérica donde le agradecen su interés y le indican que se le atenderá más adelante. Lo normal será esperar hasta el futuro infinito por la respuesta personalizada. No llegará nunca. Usted no es nadie ... al otro lado no hay nadie.

Para demostrar y hacer patente la infelicidad del ciudadano con esta sociedad digital, basta con comprobar la asimetría entre las relaciones de cualquier consumidor con su compañía telefónica. Estas relaciones son muy fluidas, fáciles y comprometedoras contractualmente para el cliente, simplemente con una llamada desde un call center, en la que un/a joven, en hora absolutamente invasiva de nuestra vida privada y a través de una conversación aparentemente intrascendente, consigue incrementar la facturación de la gran compañía en contra del usuario. No ocurre lo mismo en sentido contrario, en que es necesario pasar por una multitud de filtros absurdos, aburridores y desmoralizadores... barreras y parapetos, al fin y al cabo, hasta que la compañía consigue, en las ocasiones contrarias a sus intereses, que arrojemos la toalla.

Si pensamos en la administración, la situación es más desesperante para el pobre ciudadano que pretende relacionarse con los distintos organismos estatales, autonómicos o locales. "En estos momentos todos nuestros agentes se encuentra ocupados. Por favor manténgase a la espera...". "Le rogamos vuelva a llamar pasados unos minutos... bip, bip, bip...". Existen procesos en los que se exige certificado o firma digital, con un plazo inferior al que dan de cita para conseguir el citado certificado digital. Existen procesos en los que en medio de la pandemia y el estado de alarma, la administración ha contestado que "debe presentarse por el interesado y firmado en original por ventanilla"... cuando todo estaba cerrado, y no ha sido admitida ninguna otra posibilidad de gestionar el asunto. Los etcéteras son numerosos.

Si el Estado y las administraciones públicas pretenden fomentar la sociedad digital y las gestiones mediante procesos telemáticos, parecería lógico que los sistemas deban funcionar adecuadamente y que los mismos sean amigables y sencillos de entender y de manejar; y que, para el caso en que el ciudadano se encuentre con problemas informáticos, existan teléfonos donde le puedan prestar una ayuda personalizada, para el tema en cuestión y de enseñanza para el futuro.

Busque el lector los teléfonos de ayuda y apoyo que las distintas administraciones ofrecen. En las páginas web apenas exhiben directorios de consulta, apoyo y ayuda, sin duda para evitar que la gente llame y moleste al probo funcionario. Antes del estado de alarma ya estaban colapsados o no respondían o se cortaban. Más alejados se encuentran los políticos y directivos. Estos son inaccesibles.

Entendemos que hemos pasado unos meses de absoluto desbordamiento de las capacidades administrativas, por causa de la crisis sanitaria y cierre administrativo del país. Desconozco cómo se organizó el teletrabajo de los funcionarios administrativos de este país, pero sería lógico pensar que se reorganizara dicho trabajo para suplir mediante presencia telefónica la falta de presencia física. No ha sido así.

En estos tres últimos meses, los problemas para gestionar asuntos frente a la administración han sido desesperantes para el usuario, los sistemas han sido bastante desconocidos (y poco explicados) y las dudas en los procesos a utilizar se han demostrado como generalizadas. En medio de esta pandemia y parálisis administrativa, existen asuntos que se han denegado por el simple hecho de que "el conducto no es el establecido", cuando el registro general, físico o electrónico, debería ser salvaguarda suficiente del cumplimiento de las obligaciones administrativas y formales del ciudadano frente a su administración.

Hacer de la necesidad virtud. Si esta pandemia ha obligado al país al teletrabajo, aprovechemos la ocasión para generar unos protocolos de trabajo y de gestiones administrativas que sean fáciles, amigables, asequibles para el entendimiento de cualquier ciudadano, y con un grandísimo soporte de ayuda para el desconocedor.

No debe haber un foso separador del ciudadano conocedor y avezado en la sociedad digital, y marginador del desconocedor. El país, sus empresas y sus instituciones deben aportar un puente, un funicular que transborde a los ciudadanos desde la ignorancia digital a la plena integración en el mundo telemático. Sólo con ayudas, teléfonos de apoyo amigables y accesibles, se podrá llegar a integrar a toda la población en esta nueva sociedad. Es una objetivo prioritario del país.

Un país moderno no debe dejar a la gente sola y abandonada como a los abuelos de las residencias durante la pandemia. Hay que llevar a toda la población de la mano desde la sociedad analógica a la sociedad digital, en un marco de salvaguarda y atención plena de los derechos de los ciudadanos, consumidores, contribuyentes o simplemente administrados. Reducir un 80% las horas perdidas por los ciudadanos en procesos administrativos sería un objetivo posible y digno de un país eficiente.

JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORAL. economista