La asistencia sanitaria de nuestros mayores durante el COVID y más allá del COVID

Nuestros mayores, muchos de ellos alojados en residencias, representan el 60% de los fallecidos en España por coronavirus. Canarias afortunadamente es la región con menos porcentaje de ancianos fallecidos por Covid en residencias, con un 12 %. En nuestras residencias hubieron 161 personas infectadas entre ancianos y personal sanitario, aunque también es importante tener presente que Canarias es de las regiones del país con mayor déficit de plazas residenciales para ancianos, además de ayudarnos nuestra condición geográfica de islas en cuanto a la menor incidencia de Covid por el cierre de nuestros puertos y aeropuertos, que se irán abriendo progresivamente, pero debe hacerse con mucha cautela y estricto control sanitario.

No obstante Canarias no se libró de tener una elevada mortalidad entre nuestros mayores como ha sido lo habitual con este virus. De los 162 fallecidos, el 90 % tenía más de 65 años. La tasa de mortalidad en Canarias ha sido de 6 por 100.000 habitantes, que aunque es de las más bajas comparadas con el resto del país, no podemos caer en la autocomplacencia dado que si la comparamos con otras islas o archipiélagos del mundo observamos que ha existido una menor mortalidad que en Canarias: en Grecia, con 10 millones de habitantes han fallecido 185 personas (0,9 por 100.000 habitantes ); en Finlandia, con 5,5 millones de habitantes, 326 ( 5,9 por 100.000 habitantes); en Islandia, con 365.000 habitantes, solo 10 (2,8 por 100.000 habitantes) o en Nueva Zelanda, con 4,8 millones de habitantes, 22 fallecidos ( 0,1 por 100.000 habitantes) . Incluso Japón ha tenido mejores resultados con 126 millones de habitantes y 415 muertes (3,2 por 100.000 habitantes). Si ponemos como ejemplo un archipiélago más cercano y competidor turístico como Madeira, con 20 veces menos mortalidad que España, no llega a 100 contagiados y ningún fallecido. No bajar la guardia y no volver a repetir los fallos cometidos es esencial para proteger a nuestros mayores y no confiarnos ahora por ser islas y haber tenido menos casos que en la península.

Preocupa que en estos días el Diputado del Común haya abierto una investigación, a raíz de la denuncia de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas dado que afirman que los ancianos en residencias se han visto "desatendidos y aislados por la falta de preparación y coordinación de las administraciones desde que se decretó el estado de alarma, y que los mayores de las residencias no han estado en los planes políticos de las instituciones, sometidos al olvido". Son afirmaciones que merecen ser tenidas en cuenta y que reflejan un malestar del sector sociosanitario que esta crisis ha intensificado aún más.

El Archipiélago tiene contabilizados a más de 300.000 ancianos, para los que solo existen 3.800 plazas en residencias con fondos públicos. Según la OMS la ratio de plazas sociosanitarias para mayores de 65 años debe ser del 5 %. El Archipiélago canario solo tiene un 1.14 % siendo una vez más, como en casi todos los rankings sociosanitarios, la última comunidad autónoma en plazas sociosanitarias públicas; la media estatal es de un 4.21 %. Existe un modesto apoyo desde el sector privado que hace que ese porcentaje sea del 2.84% haciendo que el número de plazas llegue a 6.300, pero aun así, Canarias necesita el doble de plazas de las actuales (unas 7.000 más, nada más y nada menos).

Veinte años atrás, las residencias a menudo eran pequeños apartamentos donde vivía la gente mayor, modelo que por otra parte se sigue en países nórdicos y que es parecido a viviendas tuteladas que hacen que las personas habiten en espacios que se asemejen a sus domicilios, algo muy recomendable para ellos. Pero la realidad de nuestro país es otra bien distinta; residencias donde viven los más enfermos y con mayor cronicidad y pluripatología. Cuanto peor es su estado de salud más demanda hay de plazas residenciales con largas listas de espera. ¿Y las residencias se han podido adaptar a este cambio donde las necesidades asistenciales son más elevadas? El problema del envejecimiento de la población ha hecho no solo que las residencias tengan pacientes más complejos y con más requerimientos sanitarios, sino que la demanda haya aumentado y que la falta de camas haya incidido en el colapso de los servicios de urgencia y que muchos mayores vivan en hospitales de agudos, situación que desgraciadamente hemos ido normalizando y que ahora tras esta pandemia es más visible.

En menos de 10 años, 1 de cada 5 canarios será mayor de 65 años, siendo el coste sanitario de estas personas entre 4-12 veces superior para las arcas públicas. En la actualidad, entre el 15-20 % de los canarios tiene más de 65 años, siendo La Gomera y el Hierro las islas con más población mayor. Según la proyección del INE para los próximos 40 años ese porcentaje será de casi el 30 % de la población. Y con esos datos las Islas a día de hoy no solo suspenden en déficit de plazas sociosanitarias, sino también suspenden en servicios de atención y hospitalización a domicilio, en teleasistencia o en número de plazas de centros de día. Canarias es una de las peores comunidades del país en gestión de la Ley de Dependencia y en materia de servicios sociales, teniendo las peores ratios en las áreas enfocadas al cuidado y atención para ancianos. Desde el año 2016 existe una estrategia para afrontar la cronicidad de Canarias pero sigue guardada en un cajón de la Consejería de Sanidad . A ver si el nuevo consejero ( y ya van tres en un solo año) la rescata de ese cajón de una vez. La lista de espera de plazas sociosanitarias solamente en Gran Canaria es de 2.000 y solo hay proyectadas la mitad en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2017-2020, de la cuales no se ha puesto en marcha ninguna, a lo que une ahora esta crisis vírica.

Esta crisis nos ha puesto un espejo delante: España, y especialmente Canarias, tiene un modelo sociosanitario más frágil, obsoleto y no adaptado a la realidad actual frente a los países de nuestro entorno. Si hemos aceptado como normal que en un servicio de urgencias haya decenas de pacientes pendientes de ingreso durmiendo en pasillos, si estamos acostumbrados a contener la demanda saturando a los profesionales de atención primaria y si esperamos que los enfermos crónicos que realmente necesitan asistencia vengan a los centros sanitarios; en lugar de ir a por ellos ofreciéndoles atención en sus domicilios, centros de día y plazas residenciales sociosanitarias, es evidente que la próxima pandemia o siguiente oleada provocará el mismo o mayor sufrimiento que ha provocado esta.

El informe anual nacional del 2019 del defensor del Pueblo sobre centro residenciales a mayores deja bien claro las importantes deficiencias: déficit de plazas y personal para dotar adecuadamente las residencias, inexistencia de mecanismos eficaces de recopilación de datos de dichas residencias, gran dispersión normativa de acreditación y funcionamiento, déficit de formación del personal, falta de regulación normativa para mejorar el apoyo médico y de enfermería a las residencias, falta de ley orgánica que delimite capacidad del mayor que haya perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental, son entre otras muchas cuestiones, fiel reflejo de la necesidad de mejora de la asistencia a mayores en residencias.

Es evidente que además de haber fallado en las predicciones sobre este virus también han fallado los protocolos sanitarios y de salud pública para dichas residencias. Finalmente en Canarias se realizaron 12.000 test en dichas residencias, lo cual indica que nos hemos dado cuenta de la importancia de protegerlas de este virus , pero también hay que decir que se hicieron pasado más un mes del inicio del estado de alerta y que las residencias no recibieron EPIS (material de protección respiratoria) a tiempo y lo han pasado muy mal con pacientes sospechosos sin tener protocolos claros de aislamientos, ni de derivación hospitalaria consensuados con las residencias, ni de soporte sanitario de apoyo que repetidamente demandaban con toda la razón del mundo. Se ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las residencias de mayores y su desprotección y debemos tomar nota de la importancia de estos centros sociosanitarios como estructuras importantes del sistema y no solo como apoyo tal y como han sido consideradas hasta ahora. Las residencias de ancianos están a caballo entre lo sanitario y lo social, que son dos ámbitos que no funcionan con la suficiente coordinación. Aportan una atención centrada en la persona, situando a la persona mayor en el centro del modelo, pero donde también debe existir más apoyo sanitario. De todas formas, no solo hay que apoyar más a las residencias; también hay que socializar más los centros de salud y hospitales, rompiendo progresivamente las barreras funcionales y administrativas entre ellos.

Es necesario, más que nunca y ya no hay excusas después de esta pandemia, un plan integral operativo para el abordaje de la cronicidad y el envejecimiento del Arcipiélago. Desde el PP de Canarias llevamos tiempo, incluso ya desde la legislatura pasada, insistiendo en la pobre coordinación entre los hospitales y centros de salud con respecto a las residencias sociosanitarias, debido a la enorme descoordinación que existe entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales con los Cabildos y los ayuntamientos. Es inoperativo y caótico el actual modelo organizativo de la política sanitaria y asistencial de los mayores en Canarias con duplicidades entre el Servicio de Dependencia y los Cabildos tardando hasta 2 años para una valoración y un PIA.

Debemos minimizar esta descoordinación que esta crisis del coronavirus ha acentuado más. La creación de una gerencia única de atención mejoraría la coordinación de hospitales, atención primaria y residencias sociosanitarias, así como de los centros concertados unificando los protocolos de manejo de los pacientes mayores, evitando marañas burocráticas e instituciones diversas como ocurre especialmente en Canarias. Esta simplificación administrativa ayudaría a dar una mejor respuesta a nuestros mayores para aportar las necesidades asistenciales que en cada momento puedan necesitar como por ejemplo en una crisis como esta y que las residencias de ancianos sean parte estructural del sistema sanitario.

La contienda política no toca en este tema con debates maliciosos de fallecidos en residencias, pero lo que si toca es aprender de los errores y aplicar la valentía política necesaria para afrontar esta cuestión de verdad, más allá de las palabras, pactos teóricos y discursos políticos y así realizar cambios estructurales de calado en nuestro sistema sanitario para darle la importancia que merece la atención sociosanitaria para nuestros mayores.

Además, con la mejora de la coordinación de la asistencia sanitaria con las residencias se podrían implantar sistemas de mejora de apoyo como la hospitalización a domicilio o las consultas del paciente crónico pluripatológico que permitan aportar una asistencia más cercana y medicalizada a las mismas. Incluso debemos reflexionar sobre la potenciación de fórmulas asistenciales más allá de las propias residencias como la atención domiciliaria, la telemedicina y los centros de día que eviten la institucionalización de los pacientes en hospitales o residencias y que ayudan a que nuestros mayores residan en su entorno, con su familia; a las que también hay que apoyar para que puedan conciliar su vida laboral. Si el paciente cumple las condiciones sociosanitarias adecuadas, el domicilio es el mejor lugar terapeútico. Como neumólogo, llevo años trabajando este tema y doy fe de sus buenos resultados, pero queda mucho por hacer, demasiado.

En la actualidad las residencias viven en un mundo distinto a los hospitales y centros de salud. Realizan un trabajo esencial en nuestra sociedad con una gran profesionalidad. Una residencia de personas mayores o residencia de ancianos es una institución en donde viven temporal o permanentemente estas personas, muchas de ellas pluripatológicas y con enfermedades crónicas, que cuentan con un equipo de profesionales con formación gerontológica específica y con formación en diferentes especialidades. Trabajan muchas veces en condiciones difíciles, sin protocolos homogéneos con los hospitales de referencia para derivación y no disponen de medios para atender agudizaciones leves-moderadas que eviten traslados hospitalarios si la situación clínica del paciente lo permite, sin habitaciones específicas de aislamiento respiratorio. Las residencias son lugares de vida para los mayores que cuentan con unos recursos sanitarios mínimos y que deben ser apoyadas por los servicios de salud de cada autonomía. Estos protocolos de derivación de pacientes a los servicios de urgencia hospitalarios deben ser ágiles cuando el paciente sufra una descompensación aguda moderada-grave, incluso con canales de comunicación establecidos entre los sanitarios de la residencia y hospitales y centros de salud, así como con un sistema de transporte de ambulancias adecuado y accesible.

En esos protocolos además debe quedar claro la actitud terapéutica de los pacientes con información e historia clínica compartida entre Sanidad y dichas residencias sean públicas o privadas, sin distinciones, donde nunca la edad puede ser el único criterio para someter a un paciente a técnicas terapéuticas avanzadas o no. Es importante enfatizar que la edad cronológica (en años, que no tiene nada que ver con la edad biológica) en ningún caso debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación. El paciente debe valorarse de forma global, y no la enfermedad de forma aislada. Recientemente se ha publicado un documento de 25 organizaciones sanitarias, sociosanitarias y docentes, entre las que se incluyen la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que consensuaron las recomendaciones generales para las decisiones éticas difíciles. Existen perfectamente definidos los niveles de éticos de priorización de pacientes ante situaciones éticas sanitarias difíciles y en el caso de desestimar ingreso a UCI, el sistema tiene que ofrecer alternativas asistenciales de calidad, que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y de sus familias (incluyendo soporte emocional y el control sintomático) donde figuran los cuidados paliativos que deben también ofertarse en las residencias para aquellos pacientes con enfermedades terminales e irreversibles, evitando el encarnizamiento terapéutico. Las personas mayores están siendo una de las principales víctimas de la pandemia del coronavirus en España, con casos de muertes en residencias y centros sanitarios en circunstancias tan trágicas que invitan a reflexionar también sobre si se está respetando el derecho a una muerte digna.

No podemos cometer más errores y es intolerable el cuestionamiento ético de los profesionales sanitarios de las residencias con comentarios retorcidos sobre la asistencia y el elevado fallecimiento de los ancianos en unas comunidades autónomas frente a otras. De todas formas y hablando de fallecidos seguimos esperando a que algún día sepamos la cifra verdadera de fallecidos; eso sí que es éticamente reprobable.

Este virus ha sido una desgracia y ha generado un dilema ético insoportable pero las crisis también generan oportunidades y por ello debemos aprender de lo que hemos vivido para aplicar medidas de cambio verdadero en nuestro sistema sanitario, que ha invertido mucho en los pacientes urgentes agudos, pero ha dejado atrás a los mayores y los crónicos a los que este virus les ha atacado sin piedad.

Y por cierto, para terminar, esta vez sí hagamos caso a China y tomemos en serio lo que llega de allí: lo último esta misma semana: el cierre de 11 barrios de Pekín y mercados por un rebrote de covid, confinando y estudiando con test a miles de personas. El virus sigue entre nosotros y puede seguir llegando a nuestros mayores. No olvidemos la receta hasta que llegue la vacuna: mascarillas accesibles sobre todo para nuestros mayores y financiadas especialmente para los pensionistas con menor poder adquisitivo (imprescindibles para frenar nuevos contagios, aunque algunos quieran negarlo), test cofinanciados a sospechosos en las primeras 24 horas y en los aeropuertos y puertos de nuestras Islas, con aislamientos preferentemente centralizados si hay infectados, reservas estratégicas de material de EPIS y test para estar preparados para una segunda olead, que esperemos sea lo menos intensa posible y protocolos homogéneos y coordinados de prevención contra el virus y de asistencia sanitaria en hospitales,centros de salud y por su puesto y al mismo nivel de importancia para nuestras residencias de mayores. Debemos seguir trabajando para mejorar y reconocer la importancia de la asistencia sanitaria de los profesionales de las residencias de nuestros mayores contra el Covid€ pero también más allá del Covid.

Miguel A. Ponce, Médico neumólogo. Jefe Unidad Hospitalización a Domicilio Hospital Dr. Negrín. Máster en Gestión Hospitalaria - Diputado Parlamento Canarias. Portavoz Sanidad GPP