Por primera vez no sabemos qué va a ser de nosotros después del verano ni cómo va a estar organizado el mundo tras la vuelta de la playa, la piscina o la azotea. Me han preguntado por un aforo para el mes de octubre, y no he tenido más remedio que contestar desde la ultratumba: si se mantiene la nueva normalidad, puede ser x; si entramos en la normalidad normalidad y, y si la cosa va a mayores no le puedo decir. El escenario trino es aplicable a cualquier cosa, hasta para cambiar de nevera o decidir si se pinta o no la casa. Miles de ciudadanos agarrotados por la incertidumbre conforman una tormenta perfecta para la economía, más allá de que Europa acabe por reconstruirnos. Por ello me pareció hiperdigestivo que los alumnos despidiesen el fin de curso con el Viva la vida de Coldplay, la certidumbre a la que nos tenemos que agarrar igual que el grumete al palo mayor de la fragata. En las catástrofes todo revienta desde el primer momento, o bien hay unos indicios que señalan la evolución y avisan cuál va a ser la siguiente etapa. Con la pandemia no ocurre lo mismo, la agonía son los rebrotes, que nos ponen la mente a cien por hora: uno se imagina esos mercados chinos con pangolines sanguinolentos colgados de ganchos o acumulados unos sobre otros, habitados por el bicho en sus más recónditas vísceras, dispuestos para ser hervidos en cualquier cocina. Y seguido: la migración del virus a través de la hoja del cuchillo para conformar, finalmente, el temible resurgimiento colectivo. También por primera vez no nos importaría que el calor rajase realmente las piedras, por la creencia de que las altas temperaturas derrotaran de forma definitiva a la covid-19 y a sus aspiraciones invernales. Este verano, claro está, se pensará mucho en los científicos que tratan de encontrar la vacuna aislados en sus laboratorios, mientras el resto coge olas subido en un ridículo pato de cuello estirado, siempre que lo permita la autoridad. Un inciso: el Gobierno de Torres estrena la nueva normalidad con lo mismo que ocurría con la normalidad anterior a la pandemia, el nombramiento de dos consejeros. Hay evidencias que no pueden variar. Otra cosa que puede pasar este verano es que al final no sepamos en que planeta vivimos, atrofiados por la circulación permanente de normas cambiantes que nos indican hasta cómo tenemos que amarrarnos los zapatos o cómo cepillarnos los dientes. Por ello hay que apuntarse a lo común: viva la vida.