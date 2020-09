Libros viejos

De Bernabé Fernández-Canivell, que entre otras cosas fue impresor en las trincheras de la Guerra Civil junto a Manuel Altolaguirre y Juan Gil-Albert, se cuenta que trasladó una biblioteca de varios miles de volúmenes en un pequeño canasto de mimbre, todo para asegurarse de que ningún libro, especialmente los de edad más avanzada, sufriese daño. Ahora que parece que anda sobrando todo lo viejo, no sé por qué, de repente, me he acordado de esa tierna historia de libros, que también se hacen viejos porque, como los perros, están al borde de ser humanos. Mi maestro Manolo Alcántara los llamaba "mi familia numerosa". Mis viejos libros (con el adjetivo antepuesto) me vienen acompañando desde siempre, desde que a los ocho años compré de mi peculio el primero (ya tenía algunos, pero habían sido regalos), hasta los últimos en llegar.