La ciudad 'poscovid'

La tendencia que hay en este país a descuartizar por descuartizar convierte el elogio en una rara avis, por no decir que su sola enunciación pueda provocar una doble ración de enconamiento. Temiendo ser víctima de ello o de la atribución de intereses terrenales, me gustaría manifestar aquí el acierto del alcalde Augusto Hidalgo en aprovechar el poscovid para poner a funcionar, aunque sólo sea en jornada dominical, la propuesta de grandes corrredores urbanos en calles machacadas por el tráfico. Las peatonalizaciones de León y Castillo, Paseo de Chil y Alcaravaneras, prescritas para aumentar el distanciamiento social entre ciudadanos, deben quedar incorporadas, adquirir el carácter de permanentes y convertirse en ensayos para un plan ambicioso donde la capital pase a ser una referencia de cara a los proyectos del día después de la pandemia. Podría parecer negligente reclamar ahora intervenciones presupuestarias para mejorar el bienestar de los ciudadanos, aunque depende de cómo se mire. Aparte de que sean un estímulo para una economía aplastada por el coronavirus, hay iniciativas que no deberían suponer un atraco para las arcas públicas. Impensable ahora buscar acomodo a la Base Naval o acometer el soterramiento de la Autovía dada la envergadura pecuniaria de los proyectos. Pero sí llevar a cabo microoperaciones de esponjamiento como la de la plaza de Las Lagunetas gracias a la adquisición de solares estratégicos, o la readaptación de los restos arquitectónicos del Estadio Insular. Y otras que van unidas a la Metroguagua, como la de Mesa y López y sus respectivos remates, aparte de las mejoras en aceras ganadas al asfalto gracias al modelo de transporte. Sin que todavía se pueda valorar su efectividad, creo que ha sido un acierto su elección para renovar aspectos de la capital. Por inalcanzable, también debe quedar pendiente la solución final para el Guiniguada, cuyo carácter medular en el tejido urbano hace necesaria una idea más allá del parche o de la cortedad de miras. Mejorar en su totalidad o cambiar la faz del municipio de forma ilimitada, constituye un imposible, pero no lo de desarrollar un programa que mejore la vida de sus habitantes (y no la de sus coches), que ajardine las laderas yermas de sus alturas, que cohesione la ciudad y que no idolatre tanto la cultura de las grandes superficies comerciales. Ver a las personas caminando por León y Castillo es una prueba de que lo inamovible se puede mover, aunque no sea fácil.