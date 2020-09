El más remoto que consigo rescatar de mi memoria infantil tuvo lugar en una pensión rural del norte de Suecia donde pasé una semana con mis padres. El establecimiento tenía fama de albergar entre sus huéspedes a destacados miembros de la inteligentsia nacional, que solían amenizar las sobremesas. Y recuerdo que en una de estas, reunidos en círculo junto a la chimenea, un famoso escritor se dignó leernos unos folios. Al terminar la lectura, y sin dejar apagarse los aplausos, en un gesto rápido y elegante, que ni ensayado, procedió a arrojar las cuartillas a la lumbre, que dio rápida cuenta de las mismas ante la estupefacción y admirado murmullo de los reunidos, testigos de tamaña prueba de humildad. Recuerdo la impresión que el gesto causó en una mente inocente como la mía, incapaz de sospechar que el pirómano pudiera guardarse copia en su cuarto de lo que acababa de convertir en cenizas.

Otro gesto, en cierto modo antitético, he de agradecérselo a un conocido político canario, famoso por su campechana proximidad, al que he tenido el privilegio de observar en un par de ocasiones. Una de ellas en el Cabildo grancanario con motivo de una entrega de premios a destacados deportistas de la Isla, cuando esgrimió un puñado de cuartillas, como para leérselas a los homenajeados. Para a renglón seguido romperlas aparatosamente, dando paso a una felicitación espontánea y cariñosamente "improvisada". Que dicho sea sin ánimo de ofender no creo que difiriera mucho de una hipotética versión escrita. Como tampoco lo hiciera una alocución del mismo tenor en una bienvenida a una cofradía gastronómica peninsular, que también pudo gozarse la extracción del bolsillo de unos folios que corrieron la misma suerte que la anterior arenga, en aras de una espontaneidad que sin duda merecían los cofrades, Trufada, eso sí, de "estrechar lazos", "hermandad de los pucheros" y otros tópicos similares. Un simple gesto, sin duda, pero que siempre funcionaba.

Aunque admito que se dan gestos menos simples, como uno que se atribuye a Camilo José Cela en ocasión de una invitación del famoso escritor al no menos famoso pintor Joan Miró a cenar en su casa de Mallorca. En la sobremesa procedió, con cierta prosopopeya, a presentarle una tela con el inconfundible estilo de Joan Miró, aunque sin firma, quizás con la idea de verla santificada con la rúbrica del pintor. Pero este, tras contemplarla unos momentos, lo que hizo fue excomulgarla para siempre al declararla ajena a sus pinceles, totalmente falsa. (Las malas lenguas aseguran que se trataba de una imitación pergeñada por el pintor Manuel Viola, buen amigo de Cela). El escritor no dejó pasar la oportunidad de exhibir su proverbial histrionismo, empuñando un cuchillo de cocina con el que rasgó el lienzo de arriba abajo. Según algunas versiones proclamando: "Pues esta puñalada sí es auténtica". Sea como fuera, el gesto no dejó de impresionar a Miró, que una vez cosido el roto y retocado el cuadro, escribió al dorso de la tela: "En recuerdo de una falsa tela apuñalada que dio nacimiento a una obra auténtica, a C.J. Cela, su amigo Miró 23/VIII 72".

Con lo cual un gesto, admito que bastante bestia, tuvo como feliz efecto autentificar un falso Joan Miró, con el valor añadido de un relato que acompañará al cuadro para siempre.