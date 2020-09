Miedo, miserias y estratagemas

El coronavirus no nos ha hecho mejores, sino todo lo contrario. Su resaca es la del miedo, que es el peor carburante de la historia y que se reproduce del modo más miserable con el rechazo al otro. De ahí surge la madrileñofobia que alientan los propios dirigentes políticos regionales para satisfacer una demanda irracional que se prodiga entre los vecinos muertos de pánico por la posibilidad de contagiarse con los que llegan del exterior, como si el exterior fuese un planeta desconocido de otra galaxia. También están los delatores dispuestos a denunciar a los que no llevan mascarilla por la calle o a llamar la atención a quienes fuman en una terraza. El miedo colectivo es un enemigo de la convivencia, incitado muchas veces por el más histérico apego egoísta a la vida. Cuando no conduce a guerras, como en el pasado siglo, circula incentivado por cualquier corriente totalitaria que reclama soplones decididos a señalar a los demás.