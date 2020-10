La industria turística en nuestro archipiélago tiene un importante peso económico, social y cultural y representa el 35% del PIB Canario (16.100 millones de ?/año) y siendo el motor económico en las Islas, también está fuertemente vinculado a sectores como la construcción, la agricultura, la ganadería, la pesca, la restauración y el comercio, entre otros.

La industria turística en toda España tiene un peso inferior al de Canarias que representa el 15% del PIB nacional (176.000 millones de ?/años). Por eso, esta terrible pandemia afecta más duramente a nuestro territorio con 345.000 puestos de trabajo perdidos.

Esta devastadora pandemia no sólo ha provocado miles de fallecimientos y una quiebra en nuestros hábitos y valores de convivencia, sino que ha producido tal crisis económica que todavía no somos capaces de evaluar en toda su extensión.

Charter 100 Gran Canaria considera que los perjuicios económicos ocasionados, con motivo de la paralización absoluta del sector turístico, augura una difícil situación que requerirá de una actuación conjunta del sector público y privado, con el objetivo de llegar a una recuperación económica, social y cultural en Canarias, mediante medidas coordinadas y efectivas.

El turismo está enraizado en nuestra historia. Los visitantes comienzan a llegar a Canarias en el siglo XIX, pero su crecimiento se desarrolla en los años 40 del pasado siglo XX. En la actualidad ha ido creciendo llegando en enero de 2020 a un total de 1.233.023 y recibimos 16.000.000 de turistas en nuestra última temporada. A partir de marzo de este año, cerradas todas las instalaciones, hemos pasado a 0 visitantes.

Esos viajeros no sólo nos han aportado un importante desarrollo económico, sino que nos abrieron los ojos al mundo, a nuevas culturas. Fuimos los primeros españoles en jugar al fútbol, en tener el primer campo de golf de España, la primera Sociedad Filármonica y descubrimos los beneficios de los baños de sol y playa.

Por eso, ha sido tan duro ver nuestras calles, playas, ciudades y campos sin turistas.

Y, por todo lo anterior, y en base a esta terrible experiencia que hemos sufrido, y en el deseo que sigan viniendo viajeros a las Islas Canarias, debemos luchar para que lo hagan, ya sea en origen o en destino, pero con toda la seguridad que sea necesaria.

Si hacemos cuentas, y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) tienen un coste mensual a las arcas del Estado de 5.500 millones de euros, no se entiende que la ayuda del Gobierno Español a este sector, sea sólo de 4.300 millones para toda España. Una cantidad ridícula que no satisface a nadie ni ayuda a la recuperación del sector turístico. No es comparable a la aportación económica que a España hace la industria turística (176.000 millones de ?/año) y al coste que están significando los ERTES (5.500 millones de ?/mes), por lo que es incomprensible que esta ayuda no se extienda a diciembre del 2020 y tengan un carácter flexible, como han solicitado los empresarios, sindicatos y la sociedad canaria.

De esta manera, nuestros empresarios turísticos podrían aventurarse a abrir las puertas de sus negocios y recuperar trabajadores, pero con la seguridad para los empleados y para la empresa que si su negocio no tuviese actividad suficiente, se podría volver a la situación anterior.

Estos empresarios necesitan reiniciar sus actividades. Llevan meses pagando alquileres, hipotecas, préstamos, entre otros gastos, con la esperanza de que volvamos a ser el mejor destino turístico, pero "seguro". Una seguridad que incluya a los turistas, a los trabajadores y a las empresas canarias.

Nos merecemos una atención especial por nuestra lejanía (que en esta crisis sanitaria nos ha beneficiado) pero sobre todo por nuestra dependencia económica del sector turístico. Aunque este Gobierno no está escuchando a los sectores afectados y su falta de conocimiento de nuestra realidad, le hace tomar decisiones que no se corresponden con la magnitud del problema en el que se encuentran todas nuestras empresas.

Por eso proponemos:

1. Solicitar que los turistas vengan con los test realizados en los territorios de origen o en su defecto, en destino u otras medidas sanitarias como los pasaportes inmunológicos, entre otras.

2. Publicitar e impulsar Canarias como destino turístico seguro como el sello "coronavirusfree", por ejemplo.

3. Coordinación imprescindible y ágil entre sector público -estatal, autonómico, insular y local- y sector privado para la toma urgente de decisiones conjuntas y reactivar la economía canaria, evitando lagunas normativas y competenciales, que únicamente derivan en inseguridad jurídica y falta de celeridad.

4. Extensión del tipo 0% de IGIC a todas las adquisiciones de bienes necesarios para combatir la COVID-19

5. Mantenimiento de las exenciones en las cotizaciones sociales para los trabajadores no reincorporados

6. Ayudas económicas a los empresarios turísticos para la Implantación de los Protocolos en el ámbito laboral

Charter100 Gran Canaria quiere mostrar su absoluta disposición para colaborar en conjunción con el resto de agentes económicos de Canarias en la búsqueda de una respuesta dinámica, con el fin de alcanzar la pronta recuperación de la actividad turística en nuestro territorio.

Evidentemente todas estas medidas conllevan unos extraordinarios costes e inversiones por parte del sector privado, cuya implementación debe ser incentivada económicamente desde el sector público, mediante subvenciones y deducciones fiscales, entre otras.

Nardy Barrios Curbelo. Presidenta Chárter 100 Gran Canaria