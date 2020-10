Derribar estatuas

Lo que ahora se llama "políticamente correcto" es lo que siempre se conoció como "educación y respeto", el trato a los demás con la cortesía debida, sin ofender sus sentimientos, su dignidad y, desde luego, sin discriminación alguna. No era necesario inventar un nuevo concepto cuando existía otro que cumplía una función muy superior al recién creado y era menos sectario y más flexible. La educación y el respeto tenían como límites únicos los delitos de injuria o calumnia y el derecho al honor en el ámbito civil, exigiéndose siempre para reprimir la libre expresión una intención de dañar al prójimo, lo que significaba, por ejemplo, que el humor era considerado actividad lícita que no atentaba contra la dignidad humana si era tal y se exponía con la finalidad de divertir, no de zaherir. La sensibilidad de cada cual no era la medida para valorar la ofensa, sino el hecho mismo y su incidencia general en una sociedad determinada. Los ofendidos extremadamente sensibles carecían de protección y eran simplemente considerados intolerantes e insoportables.