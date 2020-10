Las crisis desnudan la ideología de los partidos y las ponen a prueba. Observemos al PSOE, que se mantiene aglutinado gracias al poder, pero en el que subsisten distintas almas. Y pensemos en el PP que, sin el cemento de un gobierno, muestra al desnudo sus tiranteces internas. El partido que controlaba Felipe González en los años ochenta respondía a los parámetros habituales de la socialdemocracia: un europeísmo modernizador y comprometido con el atlantismo. Su rostro no forzaba en ningún caso las costuras de lo que entonces se denominaba la "teoría de la modernización". Al igual que tras la caída del comunismo la Europa del Este deseará ser moderna y europea antes que capitalista -y se abrazará al capitalismo para ser moderna y europea-, la España de Felipe González buscaba también ser próspera y moderna. El empeño del 92 - Juegos Olímpicos y Expo- tuvo mucho de campaña de marketing, tanto hacia el exterior como al interior. Por primera vez en mucho tiempo, nuestro país miraba con optimismo el futuro. Cuatro años más tarde Aznar compartiría un idéntico anhelo de modernización, aunque su retórica -no tanto su práctica- pasara por el ideario neoliberal más estricto. Su mensaje se movía entre Manuel Azaña y un regeneracionismo de corte anglosajón -privatización de las empresas públicas y alianza estrecha con los EE UU- que terminó tensando la sociedad.