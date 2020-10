La cogorza británica

Si nos exceptuamos nosotros y los irlandeses, que practican las mismas costumbres, no existe mayor compenetración que la británica con sus bares, escenarios de grandes cogorzas. Algunas de ellas ilustradas como las del crítico teatral Jeffrey Bernard. Bernard, habitual de la barra del Coach and Horses, en el Soho, donde a veces dormitaba, tenía en el Spectator una columna muy seguida, que cuando el autor no estaba disponible y eso ocurría con mayor frecuencia de la deseada, dejaban el hueco en blanco bajo el enunciado "Jeffrey is unwell" ("Jeffrey está indispuesto"). La frase recurrente tuvo tanta repercusión que inspiró una comedia de gran éxito en el West End. Bernard combatía las resacas con toda la munición a su alcance, empezando por el principio homeopático de que lo parecido cura lo semejante. Es decir, un brandy a palo seco por las mañanas o un Bloody Mary para ahuyentar al diablo.