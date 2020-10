El ex Sahara español y la legalidad histórico-jurídica

Al calor de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de los saharauis nacidos antes del 75 en la ex provincia española a optar a la nacionalidad, creo que tengo motivos suficientes para comentar en estas líneas algunos aspectos históricos que no siempre son tenidos en cuenta a la hora de opinar sobre esta cuestión. No en vano, y a pesar de haber nacido en Villa Cisneros (Sahara), ingresé por concurso oposición a la edad de 16 años en la administración local española en calidad de funcionario del Ayuntamiento de Villa Cisneros en 1964. Entonces era alcalde don Suilem uld Abdalahe uld Ahmed Brahim. Permanecí en el mismo hasta el momento de la salida de la administración española del Sahara, el 28 de febrero 1976, momento en el que me encontraba al frente de dicho ayuntamiento en calidad de secretario general, siendo delegado de la región sur del Sahara, Enrique Ballenilla Fajardo, y gobernador general de la provincia del Sahara Federico Gómez de Salazar y Nieto.