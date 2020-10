No hace tanto el profesor miraba a los ojos a los alumnos y esperaba el brote de la inteligencia. Ahora, la chispa es la de la fuente de alimentación del ordenador, suplente del argumento y la curiosidad. Antes del robot, los chicos vivían en comunidad, se divertían o se peleaban, pero siempre al calor de los compañeros de juego. Ahora, la compañía se la brinda Microsoft, Intel o Apple. Antes de los teclados robotizados, la vida se ofrecía con mayúsculas; ahora, sin embargo, están prohibidas las capitales porque, según el código, cualquier letra de ese tipo es una agresión directa al interlocutor. Antes del robot, enseñar era un juego maravilloso. Y, sin embargo, con la aparición de la máquina educativa se producirá, por fin, la definitiva desconexión del alumno y el profesor.

No sé qué es peor, si el hablar a una máquina, creyendo que te entiende, o la expresa invitación a la soledad compartida que genera la nueva civilización del robot. Me agrada que el chico no se desprenda del hilo que le une a sus iguales, pero, por otra parte, me pongo a pensar y siento que un intenso escalofrío recorre mi espalda. ¿Es esto lo que tienen en mente los chiripitifláuticos que defienden la hiperaula del mañana o, por el contrario, no les parece que se asemeja más a las cabinas de los hoteles ataúd de Japón? Desde luego, los niños están unos junto a otros, pero lo que es comunicación y humanidad no se ve por ningún lado, pese a que las pantallas sean omnipresentes. Antes del robot, educar era salir al encuentro de lo mejor del ser humano, de su progreso cierto como persona. Con la llegada de la máquina que enseña, ¿nos quedaremos sólo con el santo grial del progreso y olvidaremos al hombre que lo hace posible? Únicamente puedo decir que ojalá fuera una pregunta retórica.