Sentí el golpe y me dije: ya está, se acabó. Pero abrí los ojos y vi la lámpara del techo, que era una lámpara perteneciente al mucho de los vivos. Entonces llegó el dolor. Agudísimo, como si me hubieran clavado un puñal. Comprendí que seguía vivo y que tenía que responsabilizarme de mi cuerpo. Me levanté, pues, y me dirigí instintivamente al cuarto de baño para mirarme absurdamente en el espejo mientras me llevaba la mano a la nuca, de donde no manaba, inesperadamente, ni una gota de sangre.

¿Qué hacer?

Corrí a la cocina, saqué del congelador unos cubitos de hielo, los envolví en un paño de cocina y me apliqué el remedio en el lugar del golpe para evitar la inflamación. No es que sepa nada de inflamaciones, pero he visto muchas películas e hice lo que habría hecho el personaje principal de una de ellas. Mientras el frío me penetraba, pensé que quizá habría sido mejor hacerme una herida a fin de evitar un derrame interno. Tampoco sé mucho de derrames internos, pero en algún documental he visto algo sobre el asunto. Y aquí sigo, dos días después, en perfecto estado, aunque desde el golpe noto un sabor como de aluminio en la garganta. No se lo había contado a nadie hasta hoy.