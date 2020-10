Más impuestos y más tijeras

Léanme los labios: no va a haber mayores impuestos", dijo en famosa y temeraria frase ante las cámaras George H. Bush, el Viejo, cuando aspiraba a la presidencia del imperio hace cosa de treinta años. Al poco de triunfar con tan atractiva promesa, el ya presidente Bush no tardó ni unos meses en subir varias de las tasas que iba a congelar. Quizá sus votantes no eran gente ducha en la lectura de labios.