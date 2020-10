La envidia y sus derivadas

La envidia es una encrespada dama que siempre pone en duda las buenas acciones y las convierte en perversas costumbres. Las personas que la padecen son la invención, que por desgracia, carece de argumentos y junto al fastidio encuentran su mejor incentivo. No, no todo lo que nos rodea es buena lectura, sí, la misma que al ser leída esparce sus argumentos y los convierte en sabiduría y enseñanza. Vivimos tiempos de abundantes contrastes. Creo que los percances, después de ser lágrima, tienden a convertirse en anhelo permanente... A diario podemos ver la mirada centelleante de la envidia. Y ahora, con las mascarillas, que solo se ven los ojos, aún más. Hay miradas muy bonitas, pero otras, son la ira que grita con las pupilas y encuentra en el silencio su más solvente contestación. Nos turba ver que otros tienen lo que nosotros quisiéramos, y al cruzarnos junto a lo cotidiano, enfurecemos sin motivos. Somos muy hipócritas: preferimos hacer el paripé que decir lo que pensamos. Muchas indignaciones (opinión subjetiva) son la envidia hundida junto a la frustración. Mal asunto (sonrío) ser tiniebla que vacila a la luz y sin motivos se enfurece al tenerla cerca. Nuestra forma de proceder atestigua lo que somos... No, de nada sirve renovar el aspecto exterior de las cosas, si lo interior huele a rancio. La envidia (en definitiva) es señal evidente de debilidad y en colaboración con la soberbia suele ser una gran paradoja.