Los hechos no importan

Es cierto que la mala gestión de la Covid no es privativa de la izquierda, ni de la cultura política española. De Donald Trump a Boris Johnson, del fallido experimento sueco al shock italiano o al caos belga, los errores de análisis se han repetido en un buen puñado de países occidentales. Sin embargo, lo que resulta inaudito en el caso de España no es la nula asunción de responsabilidades, sino el uso intensivo de un relato que culpa a la oposición de la mayor parte de los males y que ha entronizado como héroe popular al gestor sanitario de la crisis, el doctor Fernando Simón. Si Trump ve en grave peligro su reelección en estos momentos y la aceptación de Boris Johnson ha caído a sus niveles más bajos de popularidad, en España Pedro Sánchez sigue gobernando con el viento a favor de las encuestas. O, al menos, no se ha resentido especialmente. Esto nos habla, sin duda, de la habilidad comunicativa de Iván Redondo, pero también sugiere algo mucho más inquietante, como sería la fractura de una geografía ciudadana compartimentada en universos identitarios y sin movilidad alguna entre sus respectivas fronteras: espacios faltos, en definitiva, de una experiencia común de lo real.

La cultura de la trinchera es cainita por naturaleza, profundamente destructora del debate público y de la democracia liberal. Sin cultivar los puentes, los matices, el diálogo, la asunción de responsabilidades y la generosidad, se pierde esa amistad entre distintos que hace posible el bien común. Porque la democracia, créanme, no se defiende con la munición del nihilismo, sino con una sentido de la responsabilidad. Con eso, y con la humildad.