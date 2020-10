LUCA y la educación

Lamentablemente no hay grandes esperanzas de que la educación libre al hombre de las calamidades que lo azotan. Nada ni nadie lo libera obviamente de la maldad de la sociedad, de los desastres de la guerra o de la devastación de la naturaleza provocada por el antropoceno, por ejemplo. Incluso tampoco lo desencadena de sí mismo. Empero, la educación es la única esperanza para imaginarnos mejores de lo que somos, si es que queremos alzarnos desde el fondo de nuestros propios instintos para, de esta suerte, alcanzar y gozar de los mejores frutos en la existencia. Pero la contrapartida del proceso educativo como advertía Freud causa displacer. Paralelamente, nuestro cerebro está sedimentado, instruido por una multitud elemental de cerebros que son máquinas biológicas mínimas que, en su interior neural, funcionan de manera automática. Un acto reflejo, por ejemplo, es un automatismo funcional. No requiere de la voluntad ni de la razón o de un yo consciente que lo gobierne. La ideación mediante la cual el gobierno de todo lo mental lo maneja un operario desde una cabina con su joystick, que supervisa cada operación desde una posición privilegiada, resulta mera ilusión. Quizá, ese modo de concebir el mando supremo de nuestro organismo fue un exceso de racionalidad o una falta de conocimiento inspirada, puedo imaginar, en un momento de optimismo ilustrado. Era la época en que la educación iba a rescatar a la humanidad mediante su universalización, a borrar de un manotazo las tinieblas de la ignorancia y a la sazón arrancarlas de sí misma. Los resultados son la prueba de su limitado éxito. Incluso impera la soberbia de saberse ignorante tal que una distinción de la que presumir. Daniel Dennett piensa que muchas competencias de las que gozamos, con gran tronío y autobombo, neuralmente consisten en competencias sin compresión. Imaginemos, en este sentido, el más puro acto reflejo cual es el de retirar la mano del fuego. Sin duda resulta causa de un automatismo de una unidad funcional. No existe ningún gobierno racional o supervisor consciente al mando en esa operación. O el mismo deseo de supervivencia, o el de otras muchas elecciones. Ante el panorama que ofrece este pesimismo antropológico, aparte de los imponderables propios de la ingobernabilidad de todas y cada una de las contingencias, de las dudas legítimas que podemos albergar, la educación es, hasta el presente, no obstante, el único método disponible desde el que poder creernos y crearnos mejores. Desde concepciones tan distantes del hombre, ni los seguidores de Rousseau ni los de Hobbes han podido exclamar un eureka que reconcilie a la humanidad social e individualmente. A pesar de ello, persiste un inveterado optimismo sobre las altas expectativas que ha depositado la humanidad en sí misma, y que por ello mismo suscita decepción. La tan predicada superioridad que el hombre se otorga sobre el resto de las criaturas, su mirífica metafísica alejada de su humilde origen, condujo al olvido y menosprecio de sus indeseables inclinaciones. Nuestro linaje carece naturalmente de alcurnia alguna de la que presumir. Los humanos descendemos, como el resto de los seres vivos, parece, de LUCA (Last Universal Common Ancestor), un virus con el que hipotéticamente compartimos patrimonio genético. No parece gran cosa. Y aunque el lenguaje es la base de la educación y el conocimiento humano, paradójicamente resulta ser el gran parásito que traumatiza al hombre, según Lacan. Un salto adelante que nos lleve a otro método de educación menos lesivo, habría de ser uno que desaloje el trauma lacaniano. Entre tanto, observamos con los ojos del lenguaje, asombrados y agradecidos, el universo que nos ha sido dado.