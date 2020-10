Del miedo a la inspiración

Hoy quiero hablar de ese otro tipo de miedo, ese temor un tanto absurdo, esas historias que creamos en nuestras cabezas y las vivimos como una peli de terror: miedo a no ser aceptados, miedo a que nos despidan (aún sin tener motivos para creerlo), miedo a que nos abandone nuestra pareja, miedo "al qué dirán", miedo a mostrarnos tal cual somos? En este submundo el miedo se traduce en inseguridad, nos mantenemos entonces en un constante estado de alerta y anticipación que no corresponde con la realidad. Como consecuencia, muchas veces actuamos desde el miedo y otras no actuamos por miedo, es decir; el miedo nos atrapa y nos paraliza.

Ahora es cuando me remonto a la más tierna infancia de nuestros hijos, nietos o incluso la de nosotros mismos? recuerdo las llamadas de atención a aquellos niños ingenuos que vivían sin miedo: "cuidado que te caes", "no te quites la chaqueta que te pones malito y el médico te pone una inyección" "no te vayas lejos que viene el hombre del saco" "come, que si no, no creces" "estudia, que si no suspendes"? y así cientos de frases sin maldad que fueron haciendo mella inconscientemente en esos pequeños, arrebatándoles su inocencia a medida que crecían. De esta manera los niños se iban transformando en pequeños adultos, "controlando" sus acciones para agradar a sus mayores. Paradójicamente, más tarde nos reprocharían nuestra falta de creatividad.

Me sorprende que habiendo sufrido este fenómeno en nuestra propia piel y escuchado hablar del tema hasta la saciedad, sigamos repitiendo las mismas creencias basadas en el miedo y coartando "la libertad de expresión" de los más pequeños utilizando en muchas ocasiones un lenguaje poco amable y de antaño para establecer los límites cuando resultan necesarios.

El niño pequeño aprende experimentando, es curioso y en este contexto todo él es inspiración. Siente lo que hace, pone su entusiasmo y "crea", en esta primera etapa el niño es pues, creativo por naturaleza. No se aburre, no tiene miedo, más bien goza con pasión de cada nueva actividad que emprende.

Sin embargo, parece ser un secreto a voces que entre muchos adultos el aburrimiento, la monotonía o la falta de inspiración están muy presentes en diferentes etapas de sus vidas. Realmente nuestra mente suele estar ocupada con miles de pensamientos recurrentes y desde ese "barullo" mental resulta difícil concentrarse y que algo pueda verdaderamente captar nuestra atención para disfrutar plenamente. Pero es cierto, que también todos somos conscientes que cuando algo despierta nuestro interés, podemos perder la noción del tiempo dedicándonos a ello, simplemente porque estamos conectados; nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma se alinean, llega el milagro y nos sentimos enérgicos y alegres. Para que esta experiencia no sea tan solo ocasional, encuentro imprescindible soltar el miedo y con él las expectativas, ya que el miedo absorbe esa inocencia necesaria para mirar con "ojos de niño" todo lo que nos rodea. El niño al igual que el genio crean sin esperar una recompensa. El logro está en el mismo acto de imaginar algo nuevo.

La sensación de estar inspirado es una sensación sublime de estar a gusto con lo que eres y con lo que haces, de conectar con tu esencia, con tu espontaneidad y desde ahí surgen bellas iniciativas de forma fluida y natural. Probablemente este estado coincide con una de las posibles definiciones de la felicidad. Personalmente pienso que la inspiración no es cosa de genios, es cosa de valientes.

Y tú, ¿qué harías si no tuvieras miedo?