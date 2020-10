Olivetti in memoriam

Las primeras máquinas de escribir dignas de tal nombre vieron la luz en la última década del siglo XIX. Y común a casi todas ellas ha sido la disposición de las letras en el teclado, el célebre sistema QWERTY, la secuencia ortográfica de la fila superior. Yo creía que tan extraña ubicación respondería a la frecuencia de las distintas letras en el vocabulario inglés, colocando las más usuales a tiro de los dedos más fuertes. Pero no es así. La ubicación responde a limitaciones mecánicas iniciales, que se salvaban separando las letras más frecuentemente unidas, para que las patillas contiguas de las mismas no se montaran una encima de otra. Con lo cual por ejemplo la omnipresente letra A he de pulsarla con mi enclenque dedo meñique mientras la poco usada U le toca a mi poderoso dedo índice.

Sea como fuere, la presencia de la máquina de escribir siempre ha sido una constante en nuestras vidas. Recuerdo como paradigma la escena que abría la película El apartamento de Billy Wilder, con un mar de despachos a los que se veía llegar por la mañana un batallón de secretarias. Tras retirar las fundas protectoras de sus máquinas de escribir, con la delicadeza y la devoción del que retira la caperuza que oscurece la jaula del canario para brindarle un nuevo día, se ponían a la tarea, a un ritmo frenético y entusiasta. En otro orden de cosas, la máquina de escribir también ha vivido su momento de gloria en el mundo de la música. Y en toda una obra sinfónica, la de Leroy Anderson, con su desenfadado "staccato", desenvolviéndose sin complejos la máquina como un instrumento más de la orquesta. Efeméride revivida por cierto también en el cine, en el inolvidable sketch de Jerry Lewis.

Ya sé que el enteradillo de turno me reprochará que la mecanización de la escritura terminó con el arte de la caligrafía, mandando al paro entre otros a todo el gremio de los grafólogos. Y aunque ese fuese tal vez el obligado precio del progreso, también las máquinas pueden desvelar si no el carácter del mecanógrafo, sí la identidad de su herramienta, ya que todas tienen su propia huella dactilar, nunca mejor dicho. Y aún siendo de la misma marca, por las microscópicas huellas de su impresión pueden diferenciarse unas de otras, dando su juego en la novela negra a la hora de desenmascarar al autor de los amenazantes anónimos.

Pues pese a convertirse mi Olivetti portátil en una pieza de museo, lo tengo realmente a mucha honra pues figura no en uno sino en múltiples museos por la celebrada síntesis de función y diseño que tantos galardones le valieron en su día. Bravo por ella.

Las máquinas de escribir, incluso en sus versiones eléctricas más avanzadas, han sido ya desplazadas por los teclados digitales, y no se fabrican desde el año 2011.

Sirva pues esta crónica como un sentido réquiem por mi fiel Olivetti, que en la gloria ya está.