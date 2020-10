LA PROVINCIA del jueves 9 de julio de 1970 informaba, con una ilustración gráfica, de que tres heridos graves, un experimentado navarro corredor de muchos encierros y dos ingleses desconocidos, y cincuenta leves, fueron atendidos en las enfermerías de Pamplona. A juzgar por la desbordante alegría que, no obstante no llenó toda la capital de los sanfermines durante la jornada que tuvo lugar el día de ayer, no parece que los partes médicos hayan pasado de ser ligeras moradas dentro del jolgorio general.