D. Fernando, me cuenta un amigo que, en el vuelo Manchester-Fuerteventura del pasado martes siete reinó un amenazante caos La falta de medidas sanitarias, desde gente paseándose descalzo o sin camiseta, y por supuesto sin mascarilla, no era suficiente para estos modélicos turistas, que además iban borrachos. Agárrense que vienen curvas... No puede ser que unos irresponsables pongan en peligro la seguridad sanitaria.