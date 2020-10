La maldición de Babel

Cada fin de mes se amontona la gente en los cajeros del banco para sacar su sueldo o su pensión, mientras sus responsables tratan de justificar que se formen colas interminables con el argumento de que todos van el mismo día, como si pudieran ir antes o después.

Tampoco puede decirse que les coja por sorpresa si es algo que se repite todos los meses. Sin embargo, en lugar de aumentar el personal de atención al público parece que hacen lo contrario: disminuir la plantilla e inutilizar los cajeros, posiblemente con la intención de que todo el mundo mantenga el dinero en la cuenta.

Los bancos pretenden que no utilicemos efectivo sino que compremos con una tarjeta de la que nos van cargando gastos de gestión.

Más de la mitad de los españoles son prácticamente analfabetos digitales, pero tanto la administración como la mayoría de las empresas te obligan a comunicarte "online", como si todo el mundo tuviera que saber lo que es eso y dispusiera de un ordenador para usarlo sin que le estafen.

Sé de un pensionista que en la Agencia Tributaria le pidieron el correo electrónico y el pobre hombre pensó que se trataba de un electrodoméstico como la lavadora o la nevera y no supo qué contestar. La funcionaria le preguntó entonces si no tenía ordenador, a lo que nuestro personaje contestó que él no recibía ordenes de nadie, y que la única que ordenaba las cosas en su casa era su mujer?

Pronto desaparecerá el dinero en efectivo, Gregorio, sobre todo el de los sueldos y pensiones que es el que más circula. Todo tu dinero estará controlado por los bancos, que podrán saber puntualmente y con detalle cuándo, cómo y dónde te lo gastas.

Lo malo de eso es que, sabiendo lo que vas a comprar, podrán ofrecerte lo que ellos quieran, cuando quieran y al precio que quieran.

Pero creo que no nos afectará tanto a nosotros, Gregorio, porque, si bien van a saber todo lo que tenemos también sabrán lo que no tenemos, y tendrán que ir a buscar dinero en otra parte como, por ejemplo, en los sobres repletos de billetes que repartía "Luis el cabrón", como llamaba a Luis Bárcena el supuesto cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa, en la cuenta de los 300 investigados que se beneficiaron de los ERE socialistas de Andalucía, en los paraísos fiscales donde el Rey emérito esconde su fortuna o en la caja fuerte de los ricos, porque los pobres no tenemos nada que esconder.

Controlar tu dinero es un guirigay que ya nadie entiende, Gregorio, y los que lo saben se aprovechan.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.