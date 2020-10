Mujeres y niños, primero

Y no estamos en un barco. Es solo una crisis de la que no solo no van a salir antes, a modo de tratamiento de choque de naufragio. Y no, tampoco van a ser mujeres e infancia los primeros en recuperarse. Para saberlo no es necesario aplicar la bola de cristal. Basta con mirar el presente, para constatar que una vez más sufrirán mayor afectación, mayor daño. Contamos con la experiencia del pasado. Sobre las mujeres ha recaído lamentable y frecuentemente el peso de cargas que precarizan su estatus laboral o lo devuelven ahí donde confluyen amor y labores con un emocionante cartel de "gratis". Se ha trabajado para que no sea así. Lo han puesto de manifiesto grupos y organizaciones de todos los colores y naciones. Pero así ha sido. De la infancia se ha hablado menos. No protesta. No vota y pocas veces se le presta voz y mucho menos oídos. Pero esta vez, con ocasión de la crisis producida por la pandemia de la covid-19, parece que las alarmas comienzan a sonar pronto y desde lugares constatablemente serios.