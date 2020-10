Novelas o folletines

Bocaccio situó su Decamerón en plena pandemia de peste en el siglo XIV y escribió una colección de relatos cortos divertidos, desenfadados, críticos, inteligentes, profundos o superficiales, eróticos o religiosos y no dejó títere con cabeza y se rió así de la vida como de la muerte, pero lo mejor es su prosa magistral. Ojalá el Covid haya servido también para que algún gran escritor alumbre su gran libro. Que puede pero yo todavía no he tenido la suerte de encontrarlo.