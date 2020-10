Literatura en La Palma

Han sido meses de mucha incertidumbre. Hemos sido testigos de lo efímera que es nuestra existencia y de lo volátiles que somos los humanos. Tuvo que venir una pandemia para recordarnos nuestra fragilidad: no somos inmortales, no. Durante estos meses hemos cancelado eventos, viajes, celebraciones y, la vida, se ha quedado a ralentí. Apesadumbrados vamos adaptándonos a una nueva normalidad acechada por las noticias de posibles rebrotes y de otro confinamiento. Aun así, agazapada en nuestro ánimo, sigue latiendo la ilusión de empezar a construir poco a poco, como otras tantas veces, el futuro. Nosotros no somos inmortales pero la literatura sí. Ella ha sobrevivido a la censura. A la quema de libros perpetrada por los nazis en 1933 y a muchos otros ataques que han intentado apagar su voz. Pero siempre resulta indemne. Este año, a pesar de las dudas que hubo en un principio, volverá a celebrarse el Festival Hispanoamericano de Escritores en su III Edición. Un año más en Los Llanos de Aridane (La Palma), a los pies del impetuoso laurel de la Plaza de España, los versos se mezclarán entre los habitantes de la isla y los cincuenta autores y autoras para celebrar -lo que se bautizó en su primera edición- como la "Fiesta de la literatura". Allí, y en los alrededores, convergerán distintas nacionalidades, diferentes culturas, dispares plumas con un nexo común: el amor por las letras. Los actos tendrán lugar entre el 14 y el 19 de septiembre, al aire libre y respetando los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de Canarias. Entre los asistentes encontraremos a varios galardonados como Sergio Ramírez (Premio Cervantes). Olvido García Valdés (Premio Nacional de Poesía). Yolanda Arencibia (Premio Comillas por su biografía de Galdós) o Marcelo Luján (Premio Ribera del Duero), entre otros muchos creadores que ocuparán las calles, las terrazas y los corazones de los isleños. El Festival Hispanoamericano de Escritores se ha ido consolidando a lo largo de sus ediciones por su elegante organización y por el cuidado con el que trata tanto a los autores como al público. Este año, como ya sucedió en el anterior, los más jóvenes también tendrán un papel importante en las diferentes dinámicas organizadas, siendo copartícipes de la importancia de la literatura para el desarrollo de una persona y de una sociedad. Habrá actividades en las que podrán compartir, cuestionar y confrontar las obras con sus propios escritores. En unos meses el olor a libro nuevo y a libro viejo, a tinta, a anécdotas y a reencuentros inundará las calles de la Isla Bonita y en nuestros corazones veremos, nuevamente, renacer el coraje de sobreponernos a los reveses de la vida y a seguir celebrando y compartiendo el amor por la literatura.