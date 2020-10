En Europa laten al menos dos corazones. El primero nos habla de la urgencia de una mayor integración. A la moneda única y al Banco Central habría que sumarles un Tesoro europeo, una defensa común, los eurobonos, una seguridad social comunitaria, una política exterior consensuada y, seguramente, el cultivo de símbolos identitarios compartidos; en suma, una meganación ideal superpuesta a las patrias pequeñas que conforman el continente. Es el anhelo de una especie de Estados Unidos de Europa que superen a la actual Unión; el paso de una confederación relativa a una federación plena, capaz de hablar de tú a tú a los grandes imperios de hoy, América y China. El segundo corazón, sin embargo, padece la arritmia de un escepticismo no exclusivo de los populistas. Euroescépticos los hay en la derecha y en la izquierda, entre los liberales y los conservadores, entre los socialdemócratas y los comunistas. La escuela escéptica no es antieuropea; al menos, no en principio. Aun así, recelan de los proyectos tecnócratas diseñados de arriba abajo que, a pesar de defender unos altos ideales, ofrecen resultados más que cuestionables. Aceptan las ventajas del comercio y de la libre circulación de trabajadores, pero quizás no hubieran querido llegar nunca a la moneda única, aunque ahora transijan a regañadientes. Su modelo, más que el Reino Unido, serían Suecia y Dinamarca, que se mantienen dentro de la Unión pero fuera del euro, es decir, como países europeos con mucha mayor autonomía nacional. El concepto clave sería, en efecto, el de soberanía.