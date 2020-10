Despedirse de un enfermo terminal

Las malas decisiones, muchas veces, son caprichos de las soledades. En esencia: de un desorden, nunca se puede extraer un orden. Muchos de nuestros movimientos son la reacción decorada con el genio y la impulsividad. Lo que se descompone con extremada urgencia, normalmente, busca la dimensión del desplazamiento. No, no existe un lugar que le de sentido a lo que no lo tiene. El vacío, creo, es traidor y adquiere múltiples formas...