Polémicas sin compasión y con pandemia

En primer lugar, son tres dimensiones las que se valoran en esta investigación, cuyos resultados se exponen brevemente:

a) Satisfacción por compasión (posibilidades de ayudar a los demás y contribuir a su bienestar). Los resultados indican que los sanitarios están menos satisfechos con las condiciones de su trabajo para ayudar a los demás. Las mujeres están menos satisfechas que los hombres.

b) Fatiga por compasión (exponerse al sufrimiento de otras personas). Todos los colectivos del estudio se sienten interpelados por el dolor ajeno y todos lo pasan mal. Aquí, los sanitarios, los trabajadores sociales y los educadores andan a la par. No hay diferencias.

c) Síndrome de Burnout (sentimientos de desesperación y dificultades para afrontar el trabajo o para efectuarlo de forma efectiva) En general, todos los colectivos estudiados [profesores de primaria y secundaria, trabajadores sociales y sanitarios (sanitarios se refiere no solo a médicos, sino a enfermeras o enfermeros y auxiliares de enfermería)] se sienten muy a gusto con su trabajo. Ahora bien, al comparar a los colectivos, son los profesores los que dicen estar ligeramente más quemados. ¿Cómo explicar esta ligera diferencia?

Algunas posibles explicaciones: los sanitarios (y no solo los médicos) han continuado con sus rutinas profesionales de rol y sin salirse de su contexto hospitalario habitual, mientras que los docentes se han tenido que reinventar, tanto en el plano de los métodos como del contexto laboral, lo que incluye atender a alumnos, profesores, madres/padres de alumnos y administraciones. Los roles cambian el "programa" y tienen que "reprogramarse". Hay que añadir que los docentes no universitarios tienen un historial previo de "queme laboral", puesto de manifiesto por muchos estudios que describen la naturaleza del "queme" en la enseñanza y sus improntas (una tesis doctoral importante sobre el asunto es la del profesor Claudio Tascón), que mucho debe a la naturaleza de sus relaciones con las cambiantes y tortuosas administraciones y sus políticas educativas. Es más, hay una imagen colectiva positiva previa del personal sanitario (de los médicos, en concreto. Para muchos, equivocadamente, personal sanitario equivale solo a médicos) que se ha instalado en el imaginario colectivo, de modo que resta verosimilitud a la situación del profesorado. No todos los sanitarios trabajan con la pandemia, por eso en este estudio los médicos que no han trabajado de cerca tienen incluso menos estrés laboral que los profesores (primaria y secundaria) De todas formas, estamos hablando en términos comparativos, porque la realidad es que todos los colectivos tienen una identificación emocional positiva con sus trabajos y sus roles profesionales. Esto es lo que los resultados del estudio nos dicen, yo no me lo invento, evidentemente.

La credibilidad del estrés del profesor va pareja a la decadencia de su prestigio, en sentido contrario a la del médico. Ya dijo Laín Entralgo en su Historia de la Medicina que "la consideración social del médico, que podía ser muy alta, variaba con el puesto que ocupara en la vida civil", pero ahora solo basta que sea médico. Al profesor no le basta solo con ser profesor y, de hecho, en un periódico regional que no cito, habla que en el parlamento "hay simples maestros": "El Parlamento está plagado de abogados, profesores de Derecho o Económicas, algún que otro médico o simples maestros (sic)"

Hoy vence la moral médica sobre el cuerpo y sucumbe la moral civilizatoria del profesorado sobre las mentes (por su asociación de estar a cargo del Estado; es aquí, por otro lado, por donde la enseñanza privada la desprestigia y crea una cadena de influencias que merma autoridad moral y cognoscitiva del profesorado). Es de hondas raíces culturales, no solo de locus laboral, el sentimiento de queme y hasta desamparo que percibe el profesorado. Aquí, la sociología histórica de un Norbert Elias, mostrada en el magnífico trabajo de Abram de Swaan sobre las consecuencias y génesis de que el Estado se hiciera cargo de la educación elemental, de los sistemas sanitarios y la seguridad social, podría aportar buenas explicaciones de las actitudes sociales hacia los colectivos profesionales y el malestar vivido.

Por lo visto, como dice el periodista y escritor Pascual Serrano, los militares empezaron a ser útiles cuando dejaron la defensa y empezaron a desinfectar residencias de ancianos y apagar incendios. Y todo el mundo los alabó por las acciones del presente y no por las tropelías de ayer (si es que el ayer ya pasó) Hay un tanto de psicoanalítico en quienes saltan ahora sorprendidos, porque se han dejado sorprender por el pensamiento dominante, cuando se les dice que los profesores están tan quemados en la pandemia como lo están los sanitarios (insisto, no solo los médicos) y, quemados, en el sentido preciso que aquí se cuenta (véase las tres dimensiones descritas al principio de este escrito).

El profesorado no tiene el derecho ni el beneplácito de la sociedad para sentirse "quemado", pero sí otras profesiones cuya permeabilidad al favor público se racionaliza y no se crean tantas polémicas. Tal vez porque no se contradicen las expectativas de cuotas de poder y credibilidad que ya tienen una larga historia detrás, como la que enfrentó a las autoridades tradicionales y clericales y la emergente sociología que buscaba su identidad en postularse como ciencia. Si ya están derrotadas históricamente ciertas fuerzas sociales (algunas profesiones, en este caso), las que llegan tienen crédito y ya no tienen que justificar nada. Está claro, como dijo Gouldner, que "los puntos de vista sustentados en poderosas fuerzas sociales son tomados más en serio que en caso contrario". De hecho, para finalizar, existe un detalle muy incitante que cabe en esta polémica de las profesiones y su derecho al cansancio y es el detalle del género: ¿es casualidad que la enseñanza tenga género de mujer y, al tener menos poder, sea más fácilmente criticada o devaluada? ¿Es casualidad que se haga elipsis de las enfermeras cuando se habla de personal sanitario y el prototipo sea solo el de médico? ¿Es casualidad que ellas, las profesoras, tengan que ser madres y profesoras como si fuera la misma cosa y tengan que justificar que volverán a trabajar, en las condiciones que sean, solo por amor al arte (ideología de la vocación, que se dice) aunque sufran verdadero cansancio? Por cierto, en el estudio, las sanitarias manifiestan sentirse más quemadas que los hombres sanitarios; luego, ¿puede ser cierto que el peso de la prueba lleva nombre de mujer?

Por último, hay quienes se centran en su propio grupo de pertenencia, defendiendo su autoestima dañada como una garantía de argumento para el debate, cuando el estudio hace matices y diferenciaciones de una realidad, la social, que es harto compleja. En cualquier caso, no debe ser el tono del o de la beligerante lo que nos preocupe, sino la impulsividad emocional de su estado de ánimo y la sospechosa actitud agresiva hacia la persona y no hacia los argumentos sobre lo que realmente se está diciendo. Espero que la humanidad no construya su futuro llevándole la contraria a la sentencia de Spinoza ("No juzgar, no condenar, sino comprender"). Pero mucho me temo que, en estos casos de identidades grupales, puede más la autoestima herida que la comprensión de los datos disponibles; puede más incurrir en el llamado sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar información que confirme nuestras propias presuposiciones, o también el sesgo de disponibilidad: cuando los ejemplos de algo vienen a nuestra mente con facilidad, suponemos que son comunes.

José Antonio Younis Hernández. Catedrático de E. U. de Psicología Social. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.