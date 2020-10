Mark Rutte 'Van der Does'

Nuestro Van der Does de este verano de calamidades se llama Mark Rutte, el primer ministro holandés, dedicado en cuerpo y alma a hacerle sudar la gota gorda a Sánchez anudando con primor (y con saña de pirata) los daños colaterales que le corresponderían a España por recibir la ayuda anticrisis de la UE. Este solterón (no tengo nada contra ellos, pero algunos se pueden convertir en insoportables) es el portavoz de los llamados frugales, los que creen (y piensan) que los españoles no producimos, sino que nos dedicamos a beber y a la juerga (con mucha honra), y que luego son ellos (Dinamarca, Suecia, Austria, Holanda y a veces Finlandia) los que pagan la factura de tanta irresponsabilidad.