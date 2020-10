Andrea y los perros

No me gustan los perros. Ya desde pequeño sentía que los canes y yo íbamos por caminos muy distintos. Creo que es cuestión de instinto. Me muevo con sigilo, con un silencio natural que desconcierta, y a los perros no acaba de gustarles esta actitud tan mía. A veces, pocas por suerte, desemboca en un conflicto inesperado. Los expertos llaman a la situación "cinofobia", algo así como odio a este tipo de animales. Pero, no es justo, ya que, en realidad, uno no tiene especial aversión por los cánidos. Si lo vemos desde otra perspectiva, los perros responden al estímulo de su propia naturaleza. En cierto modo, no pueden escapar a la fuerza que les gobierna, ese mismo instinto que facilita la supervivencia. Mi conducta singularmente sigilosa les pone en alerta, como si estuvieran en presencia de un felino. Hasta ahí lo entiendo, lo que no logro comprender es que los dueños no sepan controlar a los animales. Al fin y al cabo, debe haber una responsabilidad en todo aquel que contrae un compromiso con la tenencia de una mascota, y lo mismo da que sea el perro, un pájaro o el gato. En Japón, más que el can, el animal de culto es el pequeño felino, el gato doméstico, al que se ha dedicado un sinfín de obras literarias. Sin ir más lejos, El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide, un relato presidido por la amistad con un diminuto gato blanco. Chibi es su nombre, un animal mágico al que, en un momento de la narración, se califica como "un amigo en forma de gato". En Occidente, esta figura la ocupa el perro, más próximo en todos los sentidos a nuestra mentalidad. Para mí, una de las personas que mejor representa este modo de concebir la vida es Andrea, a la que, incluso, el estar entre los perros le proporciona más sosiego que el encontrarse rodeada de sus congéneres. No por habitual, puesto que cada vez se aprecia más este fenómeno, deja de sorprender. Andrea siempre ha estado acompañada de los canes, y no sólo en la infancia. Únicamente, en la edad adulta ha terminado por admitir que tal vez su lugar natural es la cercanía con estos animales. Si le preguntaran, respondería que la confianza y el cariño que le dan los perros jamás los ha encontrado en los humanos. Así, la desafección y el recelo por los bípedos se transforma en pasión por el contacto con los cánidos. Es difícil que ambos estemos en el mismo sitio, si hay perros en los alrededores, pero con ella mi supuesta condición felina parece atenuarse, y algo similar sucede con sus amigos los perros. No sé cómo lo hace, pero todos podemos compartir espacio sin temor al sobresalto. Hay personas que intentamos comprender el mundo, racionalizarlo, y existen otras que se confunden con él, que traen la ansiada paz sin importar la especie a la que se pertenezca. Quizás, la buena de Andrea sea el futuro evolutivo, un ser especial que sabe convivir por igual entre hombres y animales.