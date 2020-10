No pinta mal el acuerdo alcanzado por los jefes de Gobierno en las madrugadas bruselenses. Ya solo que se haya consensuado una fórmula para mutualizar la deuda imprescindible para atacar la crisis económica derivada de la pandemia supone un logro por el que nadie apostaba un euro hace tres meses. Unos 390.000 millones en subvenciones y 360.000 millones en créditos integrados en el Fondo de Recuperación Económica. España recibirá 140.000 millones; 72.7000 en subsidios. Pero conviene remarcar los cabos sueltos. Primero, este acuerdo básico debe ser refrendado ahora por la Eurocámara y por todos y cada uno de los parlamentos de los Estados socios. Segundo, no se han hecho públicas las condiciones - se rumorea que relativamente livianas y flexibles - en las que se concederán los subsidios - los llamados frugales, con Holanda como ariete, han reducido en más de 100.000 millones de euros en ayudas directas - es decir, sin intereses crediticios -- la propuesta inicial de la Comisión Europea, que como tal no ha pintado nada en la negociación: todas las costumbres no podían ser abolidas al mismo tiempo. Para los más desesperados (o exasperantes) las perras no llegarán, muy probablemente, hasta el segundo trimestre del próximo año, pero más que en las prisas por meter mano en los fondos, deberían diseñarse con especial inteligencia estratégica y voluntad de consenso los programas económicos y sociales que serán financiados con ese chorro de miles de millones. Ya existen propuestas. La responsabilidad del Gobierno español es enorme. Y las comunidades autonómicas no pueden ni deben estar ausentes de ese debate. Si Europa ha desarrollado en esta negociación un verdadero ejercicio a favor de la federalización de la UE Pedro Sánchez y su equipo deben hacer lo propio y articular en las próximas semanas un modelo de consulta operativo y eficaz que busque un consenso esencial sobre las propuestas de financiación con los gobiernos autonómicos y las entidades locales.

Sin embargo cabe esperar lo peor, tal y como demuestra el generoso ofrecimiento del Ministerio de Hacienda respecto al superávit y los remanentes que los ayuntamientos y cabildos tienen inmovilizados en los bancos mientras las tensiones de caja, en numerosas corporaciones locales, son cada día más graves. Hacienda pretende quedarse con parte de la pasta y que el resto solo pueda ser utilizado por los ayuntamientos en áreas específica de gasto y periodificando el mismo a lo largo de varios años, no se lo vayan a pulir los muy descuidados en un par de semanas. La reacción de la Federación Canaria de Municipios ante la decisión de María Jesús Montero - una combinación perfecta de cacicada casposa y desvergüenza de tahúr - ha sido fulminante y en el rechazo participan alcaldes socialistas, nacionalistas y conservadores. Hasta el mediodía de ayer los socialistas en el Gobierno autonómico no habían dicho nada, al igual que Podemos. En cambio Nueva Canarias ha protestado airadamente. De un momento a otro intervendrá Ángel Víctor Torres para anunciar una nueva entrevista con la ministra y así pasará la vida como pasan las cosas que no tienen mucho sentido. Porque, es muy curioso, en su debilidad Torres tiene toda su fortaleza. Es un buen tipo al que no puede acusarse de mala fé. Es un líder que ha convertido evitar cualquier liderazgo que pueda molestar a nadie en un estilo de gobierno. Cuando los ayuntamiento no pueda pagar las nóminas y los proveedores deberían mandar a Torres a sonreír a los afectados. Seguro que condonan automáticamente las deudas.