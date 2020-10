Imaginario de Juan Marsé

Sea la novelística que sea, una novela recrea la realidad de una sociedad en la que el escritor por azar le toca vivir. Y a Juan Marsé le toca en el último capítulo de su vida el ostracismo social por escribir en español. Un miembro relevante de la Stoa de Mar a Mar a la que me honro de pertenecer mantiene la tesis de que la inquisición nunca se extinguió, sino que se transformó. La libertad de un escritor la marca la capacidad de superar las coordenadas constrictivas que, como viajero de un mundo lingüístico posible, anota a pie de página observaciones en su cuaderno de bitácora. La ciudad de Barcelona ya no es "La ciudad de los prodigios" que alumbró Eduardo Mendoza en su obra. Ni siquiera la de "Señas de identidad", de Juan Goytisolo. Ciudad a la que abandonó por esa misma burguesía cool ciegamente entregada a las sombras que la caverna proyecta. Suelen decir los críticos literarios que Juan Marsé pertenece a la generación de los cincuenta o del medio siglo, y así pues etiquetado con este marbete, el crítico deja sin explicación tantas cosas que apenas es una mera señalización en el cosmos literario. En realidad, es un análisis taxidermista que consiste en clavar la piel de la realidad objetual novelística en el muro social, pero cuyo sujeto escapa casi completamente, si no, en su totalidad. Porque la creación no se puede explicar ni enseñar. Posiblemente porque existen límites epistémicos, abismos explicativos insalvables. A Juan Marsé lo castigaron los inquisidores eliminacionistas de la lengua española. Puede que suene a pasado inquisitorial propio de los autos de fe, pero como dice el poeta José Delli-Paoli, la inquisición ejerce su función milimétricamente. No solamente le pasó a este extraordinario novelística, sino a otros muchos. Encontraremos solución a esta pandemia actual antes que desterrar esa peste de raquitismo mental e intolerancia. A Juan Marsé le expurgaron sus libros de las bibliotecas públicas por ser un escritor en lengua española, como a Don Quijote los de la suya como remedio a su locura de leer novelas de caballería.